 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.07.2018
15:43  Вариант "Анкара". В 1942-м нападение Турции на СССР считалось почти неизбежным, однако..., - А.Балиев
15:37  Без Надежды. Томящаяся в укр-темнице депутатка-наводчица Н.Савченко объявила самую последнюю голодовку
15:32  Азиз Воитов назначен председателем правления АКБ "Узпромстройбанк"
15:28  Туркменистан впервые начал производство компьютеров
15:26  Не спустил флага. Найден затонувший в Цусимском сражении русский крейсер "Дмитрий Донской"
15:21  Экс-зять Азербайджана Эмин Агаларов вновь женился. На экс-сожительнице алкогольного магната Алене Г.
15:18  Высоко-мораль по-ноокатски. Родившей вне брака 22-летней девушке связали ноги и бросили в водохранилище
12:47  В США схватили 29-летнюю российскую оружейную шпионку Машу Бутину
12:44  Более десятка предприятий Таджикистана перешли на узбекский природный газ
12:22  В Киргизии придумали и готовятся принять "Национальную стратегию развития" до 2040 года
12:21  Израиль готовится к наступлению российской армии
12:19  Как убивали семью последнего российского императора (история), - А.Оверчук
12:17  Тревога коллективного Запада крайне показательна, - Н.Янкова
12:11  Россия и Турция: кто кого, - новая книга турецких политологов О.Ормеджи и С.Касаджика
12:10  Трамп создал парадокс: "хищники за вегетарианство", - А.Запольскис
12:08  УкрМайдан. Порошенко в трауре. Олигарх Коломойский вновь совокупился союзом с Юлей Тимошенко
11:27  Мирзияев предоставил мелким узб-предпринимателям новые льготы
10:03  Аргентинский футболист Хуан Лескано перешел из "Ливерпуля" (Англия) в "Тобол" (Казахстан)
08:55  КазВласти решили восстановить разрушенный Чингис-ханом город-крепость Отрар
08:53  Кыргызско-индийский центр горной военной подготовки открылся в Балыкчи
08:50  В МВД Киргизии очередная чистка - уволены 15 старших офицеров
08:46  Сотрапезники. КырПрезидент Жээнбеков крепко подмочил репутацию, - "Ачык саясат"
08:42  Кыргызы пригласили на 3-и Всемирные игры кочевников Джоли и Ди Каприо
08:34  Китай покупает таджикское озеро Сарез. Узбекистан может остаться без питьевой воды, - В.Панфилова
08:32  США предлагают России объединиться против Ирана и Китая, - И.Субботин
08:15  В Таджикистане запретили продажу мобильных телефонов без сертификата Службы связи
08:09  "А у нас, что получается... Сами акционеры банков откатывали деньги, воровали", - Елбасы прозрел
07:46  Мирные недоговоренности. Чего достигли Владимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки, - "Къ"
07:39  НАТО профинансирует афганский спецназ
00:40  Бесплодная двойственность. Почему Россия и Запад застряли в состоянии неопределенности, - И.Сафранчук
Понедельник, 16.07.2018
21:26  Два бомжа. Британская скрипалиниада, - Э.Лимонов
21:19  Узбекистан и Кыргызстан договорились по двум спорным участкам границы
20:12  Экс-директор ЦРУ обвинил Трампа в государственной измене
18:17  Пакт Путина-Трампа: Порошенко и Меркель оцепенели от страха
13:35  Правительство Узбекистана будет отменять студенческие стипендии постепенно
12:47  Казахстанский школьник изобрел перчатку для синтезирования речи глухонемых
12:34  За полгода в Узбекистане выявили $36 млн нецелевых расходов
08:40  Дикари-с. Беспорядки во Франции после ЧМ-2018: Полиция применила слезоточивый газ
08:32  Грядущий экономический кризис будет..., - М.Хазин
08:28  В Оше прошел велозабег "Вместе против торговли людьми". Актуально, однако
08:21  Беркут пытался утащить девочку во время кыргызского этнофестиваля "Тескей жээк" на Иссык-Куле
08:19  В Узбекистане фермерам "навязывают" покупку отечественных авто
07:55  Трамп заготовил Путину ближневосточные сюрпризы, - В.Мухин
07:52  Китай сеет раздор между США и ЕС, - В.Скосырев
01:03  Постамериканская глобализация мировой экономики в эпоху Трампа, - Адам Позен
00:39  Аркадаг ввел в Туркмении "сухой закон"
00:26  Тридцатилетняя война. Ее уроки актуальны и сегодня, - Герфрид Мюнклер
00:11  США нащупали болевую точку китайской экономики
00:10  Саудовская Аравия покушается на молодежь Таджикистана
00:05  Миф о либеральном порядке, - Грэм Эллисон
Воскресенье, 15.07.2018
21:31  Бишкекский "Белый Дом" обложили сразу 4 протестных митинга
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вариант "Анкара". В 1942-м нападение Турции на СССР считалось почти неизбежным, однако..., - А.Балиев
15:43 17.07.2018

Балиев Алексей, vpk-news.ru, 16 июля 18

В конце июня – начале июля по российским телеканалам вновь демонстрировался советский сериал "Вариант "Омега" (1975), снискавший у зрителей заслуженную и потому бессрочную популярность. В нем увлекательно рассказывается о срыве советской разведкой вступления Японии в войну с СССР. На самом деле такие планы были у Турции официально нейтральной. Но о них пока нет ни одного отечественного документального или художественного фильма…
Геополитическая конъюнктура середины 70-х годов вынудила заменить Турцию в "Варианте "Омега".
С 1942 года ситуация на азиатских фронтах абсолютно исключала войну Японии с СССР. Токио заверял Москву в незыблемости Пакта о нейтралитете (от 13 апреля 1941-го). Притом на Северном Сахалине по август 1944 года включительно действовали японские концессии по добыче нефти, угля, лесозаготовкам и рыбному промыслу.
Как отмечает германский историк Бертольд Зеевальд в "Ди Вельт" (Берлин) от 14 октября 2014 года, "факторы, объединявшие Германию, Италию и Японию, были недостаточны, чтобы привести к общему знаменателю их совершенно разные стратегические цели". Уже к началу 40-х "выявилась неспособность Японии вести войну сразу против СССР и армии Чан Кайши, что учитывалось японским Генштабом. Его цели были четко ограничены Китаем и Юго-Восточной Азией. Поэтому Япония в апреле 1941 года заключила с СССР Пакт о нейтралитете. О том, что она будет соблюдать его и в случае нападения Гитлера на СССР, говорилось, в частности, в донесениях советского агента Р. Зорге из Токио".
И еще 13 марта 1942 года, то есть задолго до Сталинградского сражения, властями Японии "было решено отказаться от дальнейших наступательных действий, чтобы выстоять в изнурительной войне против США, Великобритании и Китая. Потому и сохранялся пакт с СССР". А "вскоре после поражения от американского ВМФ у острова Мидуэй в июне 1942 года, когда Япония потеряла четыре крупных авианосца, ее командование отказалось от стратегического альянса с Германией, на который в Берлине возлагали большие надежды".
В 1942–1943 годах военные планы Токио предусматривали также блокаду Австралии с севера, потому шли ожесточенные бои и на этом фронте. Также показательно то, что в объеме поставок в СССР по ленд-лизу доля "коридора" к портам Хабаровского и Приморского краев, проходившего через акватории Страны восходящего солнца (Японское море, южный и центральный секторы Охотского), стабильно превышала 30 процентов.

Другое дело Турция…
За три дня до гитлеровской агрессии против СССР был подписан турецко-германский пакт о дружбе и ненападении. Некоторые эксперты утверждают (вероятно, имея на то основания), что к нему прилагался секретный план раздела Крыма, Волжско-Уральского региона и Кавказа между Германией, Италией и Турцией. Потому неудивительно, что уже 23 августа 1941-го советским командованием был создан Закавказский фронт.
А одной из причин поражения Керченско-Феодосийской группировки советских войск, которую в конце 1941 года высадили для освобождения Крыма, стали прогерманские действия ВВС и ВМС Турции в прилегающем к полуострову пограничном секторе. Германское посольство в Анкаре имело все основания в конце мая 1942-го сообщить в Берлин: "Возросшие опасения Сталина по поводу Турции сыграли свою роль в том, что Москва не смогла спасти свою восточнокрымскую армию и провести новые десанты в Крыму".
Советские войска в конце 1942 года не позволили фашистам прорваться к Каспию и в Закавказье. Затем – "осечки" вермахта под Сталинградом и Курском. Потому в Турции решили не рисковать. А она планировала вступить в войну еще осенью 1941-го, то есть вскоре после взятия фашистами Ростова-на-Дону, но в случае их дальнейшего продвижения на Кавказ и к Каспию. Сорвала эти планы первая крупномасштабная наступательная операция советских войск по освобождению Ростова и Ростовского Приазовья (на рубеже ноября-декабря 1941-го). В то же время с октября 1941 года в Турции разрешили легальную деятельность пантюркистских организаций (наиболее крупные – "Бозкурт" и "Чинаралтыу"), призывавших к войне с СССР.
В конце августа 1942-го министр иностранных дел Назым Менеменджоглу заявил послу (экс-канцлеру) Германии в Анкаре фон Папену: "Турция прежде и теперь самым решительным образом заинтересована в возможно более полном поражении России". А турецкий премьер Шюкрю Сараджоглу месяцем раньше говорил тому же послу более откровенно: "Уничтожение России явится подвигом фюрера… Оно также извечная мечта турецкого народа. Русская проблема может быть решена Германией, если будет уничтожена по меньшей мере половина всех живущих в России русских".
Весной 1942 года из эмигрантов и военнопленных – выходцев с Северного Кавказа Берлин и Анкара создали Комитет Чечено-Горской национал-социалистической партии. А в 1942–1944-м по всему Кавказу действовал германско-турецкий диверсионный батальон "Бергман", с ним сотрудничала среднеазиатская и крымско-татарская агентура обеих разведок. Вдобавок турки в нарушение статуса проливов позволяли проходить в Германию и Италию танкерам с румынской нефтью. Берлин в свою очередь подталкивал Анкару к войне, обещая (в статусе совместных протекторатов) Крым, Аджарию, Азербайджан, контроль над Средней Азией. Северный Кавказ планировалось объявить Горско-Чеченской федерацией под совместным присмотром.
В мемуарах "Битва за Кавказ" (М., 1973) Андрея Гречко, министра обороны СССР в 1967–1976 годах, читаем: "Летом 1942 года турецкий Генштаб считал вступление в войну с СССР почти неизбежным". Начальник Оперативного управления Генштаба Сергей Штеменко в воспоминаниях ("Генштаб в годы войны", М., 1972) еще более конкретен: "В середине 1942 года никто не мог поручиться, что Турция не выступит на стороне Германии. На границе с советским Закавказьем сосредоточились тогда 26 турецких дивизий. Если турецкое наступление пойдет через Иран на Баку, принимались меры и на ирано-турецкой границе". Наряду со всеми этими событиями и провокациями Анкара с осени 1941-го "поясняла" через свои СМИ, что "граница страны – далеко за горами Кавказа и Каспийским морем", а "Волга – это река, где наши предки веками поили своих коней".
В октябре 1941 года по приглашению командования вермахта на Восточном фронте побывала турецкая делегация во главе с начальником национальной военной академии генералом Али Фаудом Эрденом. Приехала с подарками германским частям. И агитировала пленных тюркского происхождения за вступление в формируемые Берлином Туркестанский легион, волжско-татарский "Идель-Урал" и тому подобные части.
А с осени 1942 года Турция стала поставлять рейху стратегические феррохром, кобальт, ванадий, висмут, свинец. В ответ Берлин весной 1943-го предоставил Анкаре беспроцентный кредит – 100 миллионов рейхсмарок на закупку германских вооружений и военных материалов. В июне того же года турецкая военная миссия опять побывала на Восточном фронте – вблизи Курской дуги.
Полковник Николай Ляхтеров, резидент советской разведки в Турции, 19 января 1942-го докладывал в Москву: "Немцы в Анкаре через завербованных выходцев с Кавказа передали в приграничный с СССР город Карс большую партию взрывчатки для диверсий на пути грузов союзников в СССР через Иран". В феврале 1942 года Ляхтеров сообщал, что Берлин активизирует через Анкару мероприятия для дальнейшего обострения советско-турецких отношений.

Кроме того, с участием турецкого МИДа в 1942–1944 годах проводились консультации о сепаратном мире между Великобританией и Германией.
Крупнейший металлургической комбинат в Искендеруне (на юго-востоке Турции) был создан с помощью СССР именно в 70-х, когда снимался остросюжетный телефильм. Тогда же началась разработка проекта трансчерноморского газопровода "Голубой поток", быстро увеличивалась взаимная торговля. Москва сомневалась в стабильности шахского режима в Иране, потому форсировала сотрудничество с Анкарой.
Япония же "зачастила" с территориальными претензиями. Так, начавшиеся в середине 70-х переговоры о проекте газопровода Якутия – Сахалин – Хоккайдо в Токио увязывали с решением южнокурильского вопроса.
Словом, политическая конъюнктура бывает важнее реальных исторических сюжетов для кинематографа…

Источник - vpk-news.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531831380
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  