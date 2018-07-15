 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Без Надежды. Томящаяся в укр-темнице депутатка-наводчица Н.Савченко объявила самую последнюю голодовку
15:37 17.07.2018

В украинской тюрьме оставили Надежду
Депутат Верховной рады Украины, томящаяся в застенках страны с повышенным содержанием гидности на квадратный сантиметр ее площади, на своей странице в Facebook объявила о бессрочной голодовке

Василий Амирджанов, Правда.Ру, 16 июля

Я намеренно не обсуждаю сейчас участие Надежды Савченко в гражданской войне в Донбассе. Ему уже дали вполне внятную оценку российские суд и общественное мнение. После обмена на пленных для новой иконы майданного переворота на Украине наступило время внезапных открытий.
Депутат Верховной рады Украины, томящаяся в застенках страны с повышенным содержанием гидности на квадратный сантиметр ее площади, на своей странице в Facebook объявила о бессрочной голодовке.
Причиной такого радикального поступка стало решение Шевченковского районного суда Киева оставить ее под арестом до сентября текущего года. Восстала Надежда "против произвола судей и прокуроров". Матрица майданного счастья дала очередной сбой.
На фоне объявления нынешней голодовки вспоминаются прежние страсти на Украине по летчице-залетчице. Было время, когда тот, кто не проявлял себя на публике пламенным борцом за свободу по теме ареста Надежды Савченко в России, тут же объявлялся пособником Кремля и самопровозглашенных республик Донбасса.
Трибуна в Верховной раде Украины светилась портретом Надежды Савченко. Бывшую украинскую военнослужащую даже заочно избрали депутатом. Важно заметить, что Юлия Тимошенко тогда впервые поместила себя второй в избирательном списке своей партии, уступив Савченко традиционное первое место.
Вся история с возвращением Надежды Савченко из России тогда завершилась катарсисом с вручением ей звезды Героя Украины. Финал, достойный голливудского боевика, когда "хорошие парни" вроде как одолели "плохих" и все обнялись от переполняющего их счастья.
Помнится, с какой неистовой силой рвала душу в интернете народная артистка России Лия Меджидовна Ахеджакова. Сколько ласковых и добрых слов она тогда высказала в своих видеообращениях Надежде Савченко. Наденьке, как ласково она ее называла, - и призывала держаться.
Шло время. Савченко съездила в Донбасс. Ознакомилась с реальной ситуацией в непризнанных республиках. Назвала боевые действия гражданской войной. Стала рассказывать о состоянии украинской армии и настроениях. Позволила себе на правах депутата и Героя Украины жестко критиковать президента страны и его окружение. Поверила в свои силы, священную миссию и единственно верный путь для Украины в светлое будущее.
Чтобы поместить Савченко в СИЗО, генеральному прокурору, который лихо справляется со своими обязанностями и без юридического образования, было достаточно рассказать о ее якобы планах по захвату власти. По версии генеральной прокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале.
Прокурорской сложнопостановочной фантазии оказалось вполне достаточно для депутатов Верховной рады, чтобы лишить Надежду Савченко депутатской неприкосновенности. В итоге, резкие заявления и медийный флер все-таки довели Надежду Савченко до цугундера, но теперь уже на Украине. В том самом оазисе свободы, где круглогодично цветут фиалки добра на залитом солнцем майдане.
Я все ждал, что сетевые борцы с русским "кровавым режимом" гневно осудят арест их любимой и почитаемой Наденьки. Ждал выброса праведного адреналина и у Лии Меджидовны Ахеджаковой. Ведь она же так переживала за Наденьку.
Не может же быть так, чтобы народная артистка бросила свою протеже в лихую годину, расписавшись в собственном двуличии. Может. В итоге - камера с летчицей, а вдоль майдана свидомые с покрышками стоят, и тишина...
С последовательностью в сообществе так называемых правозащитников и борцов за все хорошее всегда было не очень. Избирательность сочувствия и защиты прав человека, к сожалению, стали для подобной публики нормой.
Не так давно Лия Ахеджакова недоумевала с экрана монитора, как же возможно предаваться страстям и радостям Чемпионата мира по футболу в России, когда в русской тюрьме страдает в обнимку с террористической статьей Олег Сенцов.
Странно, что борцы за права человека никак не осудили французов, которые многотысячной толпой приветствовали на Елисейских полях победу французской сборной в финале Чемпионата мира по футболу. Ведь в то же самое время в застенках Пятой республики продолжает томиться надежда русского современного искусства, борец за свободу Петр Павленский.
Напоминать конъюнктурным правозащитникам про убитых и арестованных на Украине журналистов не имеет смысла. Им глубоко наплевать и на похищенных российских граждан, которых осудили в США на уровне "хайли лайкли". Захваченные украинскими пограничниками крымские рыбаки, которые содержались в нечеловеческих условиях, тоже не входят в поле зрения их интересов.
Молчит Евросоюз. Борцы за счастье русского народа не записывают гневные видео по поводу преследований Савченко на Украине. Молчит Ахеджакова. Актриса даже не обратилась к президенту России, чтобы тот передал просьбу своему американскому коллеге повлиять на освобождение Надежды Савченко. Все молчат. Улица, СИЗО, аптека. Бессмысленный и тусклый свет.
Подчиняясь логике абсурда, мне видится, что катарсисом всей этой истории с оставившей Верховную раду Надеждой было бы ее обращение к Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища в России. Выглядит это предположение, разумеется, как нечто психоделическое.
Я уже давно обратил внимание, что любой абсурд, любая идея, высказанная в порядке бреда, с неимоверной точностью воспроизводится в мутирующей геополитической Матрице. В принципе, все возможно в этом мире подлунном.
Одно остается неизменным со времен взятия Бастилии - революция всегда будет пожирать своих детей. Можно было бы, конечно, пожелать майданному перевороту приятного аппетита, но мы же не такие. Мы не злобные. Чужой беде не радуемся, да и скакать под бубны майдана не приучены.

Источник - Правда.Ру
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