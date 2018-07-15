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Туркменистан впервые начал производство компьютеров
15:28 17.07.2018

В Туркменистане впервые освоили производство компьютеров. Об этом было заявлено 13 июля на расширенном заседании правительства, посвященном итогам первого полугодия 2018 года.

Как сообщает местные сми, по мнению президента Гурбангулы Бердымухамедова, то, что впервые в Туркменистане освоили производство компьютеров "заложило хорошую базу для дальнейшего развития программ цифровизации инфраструктуры экономики".

По данным издания Arzuw, в Туркменистане было произведено около 100 тысяч компьютеров. "В марте прошлого года представители министерства промышленности Туркменистана, Туркменского государственного института транспорта и связи, а также нескольких туркменских предпринимателей посетили с визитом Китай, где обменялись опытом с коллегами. В свою очередь китайские производители компьютеров отметили высокую надежность и эффективность устройства, созданного туркменскими учеными", - отмечается в соообщении.

В сообщениях официальной прессы Туркменистана и других медиа источников технические характеристики производимых в стране компьютеров, их стоимость и производитель не уточняется.

В начале года сообщалось о планах по выпуску отечественным предприятием "Айдын гиджелер" ноутбуков и планшетов. Данное хозяйственное объединение, созданное при содействии концерна "Туркменмашинстрой" Министерства промышленности, а также индивидуального предприятия "Тезе заман гурлышыкчы" Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, специализируется на производстве LED–ламп и светодиодных светильников.

По данным туркменской службы радио "Азатлык", начиная с 2011 года в Туркменистане первоклассникам преподносят ноутбуки в качестве подарка от президента. В частности, в 2017 году согласно постановлению правительства было заявлено о закупке более 140 тысяч ноутбуков для учеников первого класса.

Источник - CA-NEWS
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