Не спустил флага. Найден затонувший в Цусимском сражении русский крейсер "Дмитрий Донской"

15:26 17.07.2018 Южнокорейские специалисты обнаружили в Японском море затонувший броненосный крейсер "Дмитрий Донской", который входил в состав российского императорского флота.



Крейсер "Дмитрий Донской" участвовал в Русско-японской войне 1904–1905 годов.



Нашла его компания Shinil Group, которая целенаправленно на протяжении нескольких лет занималась поисками.



Корабль лежал на дне Японского моря рядом с островом Уллындо, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.



"Мы обнаружили его на глубине 434 метра в 1,3 км от острова Уллындо", – сообщили представители компании, добавив, что название "Дмитрий Донской" сохранилось на его корме.



Корпус корабля получил серьезные повреждения в результате попаданий снарядов во время боя с японцами, но палуба сохранилась в хорошем состоянии.



Shinil Group рассчитывает поднять корабль со дна Японского моря.



"Дмитрий Донской" был спущен на воду в 1883 году, он принимал участие в Цусимском сражении, ведя бой до последнего. После проигранной битвы крейсер отправился на север, но его нагнали японские корабли, которые преследовали остатки российской эскадры. Экипаж крейсера принял решение затопить корабль, чтобы не сдаваться в плен. Это произошло 29 мая 1905 года.



Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о поисковых работах, которые сейчас ведутся на Балтике. Источник - Взгляд

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