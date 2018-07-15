Экс-зять Азербайджана Эмин Агаларов вновь женился. На экс-сожительнице алкогольного магната Алене Г.

15:21 17.07.2018 ЭМИН АГАЛАРОВ ВНОВЬ ЖЕНИЛСЯ



Избранницей стала Алена Гаврилова, с которой певец встречался около двух лет. Уже сейчас эту свадьбу называют самым роскошным бракосочетанием нынешнего лета



О грядущем торжестве пресса не знала. Тайное стало явным, только когда многочисленные гости стали выкладывать в социальные сети свои фотоотчеты.



Итак, свадьба проходит в подмосковном гольф-клубе, который принадлежит семье Агаларова. Среди гостей, само собой, почти все звезды российской эстрады - от Григория Лепса до Тимати. Ведущий церемонии - Андрей Малахов.



Алена Гаврилова - бывшая гражданская супруга Рустама Тарико. У них есть общий ребенок, однако официально они не были женаты. Алена уже давно была представлена родителям Эмина, а предложение руки и сердца она получила в июне. Тем не менее точная дата бракосочетания до последнего держалась в секрете.



ЮЛИЯ АМЕЛИНА Источник - womanhit.ru

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