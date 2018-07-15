 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Высоко-мораль по-ноокатски. Родившей вне брака 22-летней девушке связали ноги и бросили в водохранилище
15:18 17.07.2018

Родившей вне брака 22-летней девушке связали ноги и бросили в водохранилище. Мать и брат посчитали это позором

Turmush - В Ноокатском районе 22-летнюю девушку убили, а после связанную бросили в водохранилище. Об этом 17 июля на пресс-конференции сообщил заместитель начальника УВД Ошской области Оролбек Акпаров.

Он проинформировал о расследовании уголовных дел, вызвавших общественный резонанс. Одним из таких преступлений он назвал убийство 22-летней девушки в Ноокатском районе. Девушка пропала около месяца назад. Вскоре ее нашли мертвой.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны мать и родной брат убитой девушки. На данный момент уже известно, что девушку убили, а после сбросили в воду, чтобы скрыть следы преступления", - рассказал он.

Turmush удалось выяснить, что убитая девушка родила ребенка вне брака. Позже малыша она отдала на воспитание другим людям. Узнав об этом, мать и брат девушки посчитали этот поступок чем-то из ряда вон выходящим и наносящим вред репутации семьи. Разозлившись, они связали девушке ноги и бросили ее в водохранилище [возможно речь идет о Найманском водохранилище].

Позже пресс-служба УВД Ошской области распространила сообщение о том, что сотрудники ОВД в течение нескольких дней проводили работы по установлению личности неопознанного трупа. По данным милиции, 2 июля около 20:30 часов близ села Бел Ноокатского района в канале было обнаружено тело женщины азиатской внешности с признаками насильственной смерти. Примерный возраст женщины 25-30 лет. На месте преступления сотрудники милиции провели комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, были назначены судебно-медицинская, криминалистическая экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 "Убийство" УК Кыргызской Республики. В результате оперативно-следственной мероприятий сотрудниками службы криминальной милиции УВД Ошской области и ОВД Ноокатского района данное преступление раскрыто. Личность девушки установили, ею оказались 22-летняя А. кызы Ш., жительница Ноокатского района.

По предварительным данным? тело пролежало в воде более 10 дней, и унесло течением почти на 30 километров. В ходе мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники милиции задержали 47-летнюю А.З., которая является матерью девушки, и 24-летнего А.М., брата покойной.

По полученным предварительным данным, убийство было совершено на почве семейных ссор и скандалов. Родственники посчитали унижением чести и достоинства семьи тот факт, что девушка родила вне брака. Подозреваемые заключены под стражу.
Ведется следствие.

Еще одним резонансным убийством замначальника УВД назвал уголовное дело по факту смерти жителя Кара-Суйского района, где по подозрению в совершении преступления задержаны его супруга и несовершеннолетний сын.

Источник - Turmush
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