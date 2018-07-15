В США схватили 29-летнюю российскую оружейную шпионку Машу Бутину

12:47 17.07.2018 "Российская шпионка" задержана в США



Антон Антонов



Россиянка Мария Бутина задержана в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщил минюст США.



Бутина была задержана 15 июля, суд оставил ее под стражей, судебное заседание по ее делу состоится 18 июля, передает РИА "Новости".



Ей грозит до пяти лет тюрьмы по статье "Сговор c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве. Бутина якобы пыталась "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику".



Как заявил американский минюст, Бутина обвиняется в работе на российского чиновника, находящегося в списке санкций США. По версии минюста, она работала на этого чиновника "с 2015-го и по меньшей мере до февраля 2017 года". Имя чиновника не называется. Указывается, что он прежде "был депутатом парламента" России, а позднее стал "высокопоставленным представителем в Центральном банке". В американских СМИ утверждалось, что Бутина была связана с замглавы Банка России Александром Торшиным.



Минюст утверждает, что Бутина общалась с неназванным лицом в российском правительстве по интернету, а также устанавливала связи с неназванным гражданином США, который бы представил ее затем влиятельным людям в Америке.



Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что обвинение злоупотребляет законом об иностранных агентах.



Минюст сообщил, что Бутиной 29 лет, она проживает в Вашингтоне и находится в США по студенческой визе.



Вероятно, речь идет о члене правления общероссийской общественной организации "Право на оружие" Марии Бутиной, которая в феврале 2017 года участвовала в молитвенном завтраке с президентом США Дональдом Трампом.



СМИ считали, что Бутина хочет наладить связи с местным оружейным лобби – Американской стрелковой ассоциацией (NRA). СМИ видели в "связи" Торшина с NRA доказательство "сговора" Дональда Трампа с Москвой.



Новость о задержании "российской шпионки" пришла на фоне недовольства демократов, республиканцев и американских СМИ переговорами лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Источник - взгляд

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