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Более десятка предприятий Таджикистана перешли на узбекский природный газ
12:44 17.07.2018

Двенадцать предприятий в Таджикистане перешли на использование природного газа, поставляемого из Узбекистана. Кроме того, сейчас рассматриваются заявки ряда других предприятий на использование газа из соседнего государства, сообщает "Авеста" со ссылкой на первого заместителя главы предприятия "Таджиктрансгаз" Шавката Шоимзода.

В целом во втором квартале текущего года объем импорта в Таджикистан газа из Узбекистана составил 3,5 млн кубометров. Причем, с начала июля поставки этого вида топлива значительно увеличились. "За 15 дней июля импорт "голубого топлива" из соседней страны резко увеличился. За этот период импортировано порядка 1 млн кубометров газа. Рост объемов закупки газа зависит от количества абонентов", – отметил Шоимзода.

По его словам, основным потребителем природного газа является "Таджикская алюминиевая компания" (ТАЛКО), которая потребляет около 80% поставляемого топлива. В настоящее время идут подготовительные работы для обеспечения душанбинской ТЭЦ природным газом в период отопительного сезона. Представитель "Таджиктрансгаза" подчеркнул, что вопрос обеспечения населения природным газом из Узбекистана пока не рассматривается.

Шоимзода также рассказал, что в текущем году планируется импортировать природный газ из Узбекистана в объеме 151 млн кубических метров. В случае появления новых заявок от потребителей из Таджикистана эти объемы, как уверяет чиновник, можно будет увеличить. "Одним из условий поставок природного газа из соседней страны является осуществление предоплаты", – добавил Шавкат Шоимзода. Правда, он не стал указывать стоимость поставляемого из Узбекистана "голубого топлива".

Напомним, что Узбекистан прекратил подачу газа в Таджикистан в 2012 году. В апреле этого года появилась информация о возобновлении поставок. Газ начал поступать в Таджикистан по газопроводу "Музрабад - Душанбе", пропускная способность которого достигает 125 тысяч кубометров в час. Договор о поставке узбекского газа в Таджикистан был подписан газораспределительными компаниями двух стран во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Душанбе 9 марта 2018 года. Стороны изначально договорились о поставке в Таджикистан в этом году 126 млн кубометров газа на общую сумму $15,1 млн. Узбекистан, как сообщали источники в правительстве Таджикистана, согласился поставлять газ по цене $120 за тысячу кубометров, что существенно ниже среднемировых цен (около $280-300 за тысячу кубометров).

Источник - Фергана
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