В Киргизии придумали и готовятся принять "Национальную стратегию развития" до 2040 года

12:22 17.07.2018 Проект Национальной стратегии развития Кыргызстана на 2018-2040 г.г. будет рассмотрен 25 июля

Дата: 18:18, 16-07-2018.

Бишкек. 16 июля. КирТАГ - Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 июля, принял заведующую отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента, секретаря Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики Нурсулу Ахметову. Сообщает пресс-служба главы государства.



Был обсужден проект Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы.

Нурсулу Ахметова проинформировала главу государства о том, что проект Стратегии долгосрочного развития Кыргызской Республики был доработан с учетом замечаний и предложений в ходе общественного обсуждения, с привлечением экспертного и научного сообщества.



В рамках реализации среднесрочного этапа Стратегии-2040 были также обсуждены приоритетные направления президента Кыргызской Республики.

Президент Сооронбай Жээнбеков поручил вынести проект Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы на рассмотрение заседания Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики.



Заседание Нацсовета запланировано на 25 июля 2018 года. Источник - КирТАГ

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