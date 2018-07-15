 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.07.2018
12:47  В США схватили 29-летнюю российскую оружейную шпионку Машу Бутину
12:44  Более десятка предприятий Таджикистана перешли на узбекский природный газ
12:22  В Киргизии придумали и готовятся принять "Национальную стратегию развития" до 2040 года
12:21  Израиль готовится к наступлению российской армии
12:19  Как убивали семью последнего российского императора (история), - А.Оверчук
12:17  Тревога коллективного Запада крайне показательна, - Н.Янкова
12:11  Россия и Турция: кто кого, - новая книга турецких политологов О.Ормеджи и С.Касаджика
12:10  Трамп создал парадокс: "хищники за вегетарианство", - А.Запольскис
12:08  УкрМайдан. Порошенко в трауре. Олигарх Коломойский вновь совокупился союзом с Юлей Тимошенко
11:27  Мирзияев предоставил мелким узб-предпринимателям новые льготы
10:03  Аргентинский футболист Хуан Лескано перешел из "Ливерпуля" (Англия) в "Тобол" (Казахстан)
08:55  КазВласти решили восстановить разрушенный Чингис-ханом город-крепость Отрар
08:53  Кыргызско-индийский центр горной военной подготовки открылся в Балыкчи
08:50  В МВД Киргизии очередная чистка - уволены 15 старших офицеров
08:46  Сотрапезники. КырПрезидент Жээнбеков крепко подмочил репутацию, - "Ачык саясат"
08:42  Кыргызы пригласили на 3-и Всемирные игры кочевников Джоли и Ди Каприо
08:34  Китай покупает таджикское озеро Сарез. Узбекистан может остаться без питьевой воды, - В.Панфилова
08:32  США предлагают России объединиться против Ирана и Китая, - И.Субботин
08:15  В Таджикистане запретили продажу мобильных телефонов без сертификата Службы связи
08:09  "А у нас, что получается... Сами акционеры банков откатывали деньги, воровали", - Елбасы прозрел
07:46  Мирные недоговоренности. Чего достигли Владимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки, - "Къ"
07:39  НАТО профинансирует афганский спецназ
00:40  Бесплодная двойственность. Почему Россия и Запад застряли в состоянии неопределенности, - И.Сафранчук
Понедельник, 16.07.2018
21:26  Два бомжа. Британская скрипалиниада, - Э.Лимонов
21:19  Узбекистан и Кыргызстан договорились по двум спорным участкам границы
20:12  Экс-директор ЦРУ обвинил Трампа в государственной измене
18:17  Пакт Путина-Трампа: Порошенко и Меркель оцепенели от страха
13:35  Правительство Узбекистана будет отменять студенческие стипендии постепенно
12:47  Казахстанский школьник изобрел перчатку для синтезирования речи глухонемых
12:34  За полгода в Узбекистане выявили $36 млн нецелевых расходов
08:40  Дикари-с. Беспорядки во Франции после ЧМ-2018: Полиция применила слезоточивый газ
08:32  Грядущий экономический кризис будет..., - М.Хазин
08:28  В Оше прошел велозабег "Вместе против торговли людьми". Актуально, однако
08:21  Беркут пытался утащить девочку во время кыргызского этнофестиваля "Тескей жээк" на Иссык-Куле
08:19  В Узбекистане фермерам "навязывают" покупку отечественных авто
07:55  Трамп заготовил Путину ближневосточные сюрпризы, - В.Мухин
07:52  Китай сеет раздор между США и ЕС, - В.Скосырев
01:03  Постамериканская глобализация мировой экономики в эпоху Трампа, - Адам Позен
00:39  Аркадаг ввел в Туркмении "сухой закон"
00:26  Тридцатилетняя война. Ее уроки актуальны и сегодня, - Герфрид Мюнклер
00:11  США нащупали болевую точку китайской экономики
00:10  Саудовская Аравия покушается на молодежь Таджикистана
00:05  Миф о либеральном порядке, - Грэм Эллисон
Воскресенье, 15.07.2018
21:31  Бишкекский "Белый Дом" обложили сразу 4 протестных митинга
16:56  В Таджикистане втрое повысили акциз на питьевую воду
15:23  Верховный суд Индии предложил снести Тадж-Махал
15:19  Южно- и северо-корейские пинг-понгисты решили выступать единой командой
13:41  Об одиночестве России и неизведанной Евразии, - В.Малявин
13:39  Быстро текущий момент. Природа миропорядка и кризиса глазами ведущих мировых ученых-международников
13:35  Россия успешно испытала страшный сон Пентагона ракету "Кинжал"
13:33  В ООН согласовали текст первого в истории глобального договора о миграции
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Израиль готовится к наступлению российской армии
12:21 17.07.2018

В районе Голанских высот снова слышатся взрывы

Заур Караев
Материал комментируют:
Джон Блакслэнд
Олег Гущин

Израильские ВВС нанесли новый ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Алеппо. Об этом сегодня сообщило сирийское агентство САНА, уточнив, что жертв не было. Хотя The Times of Israel говорит о девяти погибших от израильских бомбардировок. Что на самом деле происходит сегодня в Сирии?

На юго-западе страны за оппозицией практически ничего не осталась. Правительственные силы вместе с Россией почти закончили с освобождением Даръа - к настоящему моменты незачищенным остается лишь небольшой район на западе мухафазы. Теперь Сирийской арабской армии предстоит чуть ли не самая сложная операция - наступление на провинцию Кунейтра.

Сложность заключается не в том, что здешние боевики лучше других вооружены или превосходят прочих по численности. Нет, тут дело совсем в другом, а именно - в близости Израиля, вернее, в близости к Голанским высотам.

Голаны де-юре принадлежат Сирии, но на протяжении последних пяти десятилетий их контролируют израильтяне. В общем, освобождая восточную часть Кунейтры, сирийцы рано или поздно приблизятся к западной, где уже давным-давно прочно обосновался ЦАХАЛ. К тому же Тель-Авив, по причине активности Сирийской арабской армии у себя под боком, отправил в Голаны множество всевозможной техники, а также дополнительные группы солдат. Вроде бы ничего удивительного - обычные меры предосторожности на случай, если по ту сторону границы что-то пойдет не так. Но в данной ситуации, такое объяснение совершенно не подходит.

Израиль, без преувеличения, хозяйничал в юго-западной Сирии последние несколько лет - совершал вылеты в любой удобный момент, бомбил колоны сирийцев, иранцев и всех других, ликвидировал и создавал лагеря беженцев и так далее. И вот теперь все вдруг должно неожиданно закончиться. Это болезненный удар для Тель-Авива, которому казалось, что вот, наконец, судьба предоставила ему долгожданную надежду на расширение своего геополитического влияния в регионе. Во враждебном регионе. Однако Асад позвал русских, и все планы должны рассыпаться. При этом внутри еврейского государства наблюдается что-то вроде паники. Не сказать чтобы население сильно беспокоилось, но вот политики и пресса - это точно.

Например, некоторые СМИ перед самым стартом операции Дамаска и Москвы в юго-западной Сирии выпускали материалы под следующими заголовками "Россия и Асад собираются завоевать Голанские высоты", "Путин готовит наступление на Голаны" и так далее. Вроде бы ничего кроме абсурда в этих названиях нет, и можно было бы не обращать на них внимания, но случилось кое-что, будто бы подтверждающее прогнозы израильских журналистов.

Очевидцы сообщили о нескольких взрывах на территории Голанских высот. Более того, взрывы были зафиксированы в северной части оккупированной территории. Как раз недалеко отсюда находятся позиции Сирийской арабской армии, которая совсем недавно сумела взять под свой контроль небольшой участок границы с Голанами.

ЦАХАЛ не отреагировал на информацию, не дал разъяснений, и это привело к возникновению теорий, согласно которым, западная Кунейтра действительно может быть возвращена под контроль Дамаска спустя полвека. Что это за взрывы? По-прежнему ничего неизвестно, так что теории множатся, и по мере приближения сирийских и российских войск к Голанским высотам, все больше израильтян начинает во все это верить.

Российский востоковед Олег Гущин полагает, что ни Путин, ни Асад не имеют никакого плана захвата Голанских высот.

- Путин имеет хорошие отношения с Израилем и с мировым еврейством, зачем ему их портить? Голаны - это такой вопрос, что он не требует сейчас скорого решения. Пятьдесят лет эти территории оккупированы Израилем, неужели нельзя подождать еще? Тем более у самого Асада есть задачи поважнее - вернуть под свой контроль основные территории республики. Да и к тому же Израиль Дамаску не по зубам, а России развязывать войну совершенно незачем. Кроме того, даже политически для Москвы история с возвращением Голанских высот очень невыгодна, потому как у нас у самих есть Крым. Определенные параллели в этом смысле можно провести. Так что, по правде говоря, израильские журналисты пишут о том, чего нет. Это их работа, и они просто привлекают читателя. Что ж, не нам им объяснять, как ее делать. Насчет же реальных угроз - я повторюсь, что для Израиля проблемой может стать лишь Иран. Судя по последним событиям, Путин наоборот заинтересован в том, чтобы обезопасить израильскую границу. Он, как говорят, поучаствовал в том, чтобы в юго-западной Сирии не было иранских военных, а это своего рода меры предосторожности от дополнительной активности Израиля. В общем, не стоит переживать по поводу больших проблем с Израилем.

"СП": - А может ли в случае с Израилем повториться иорданская история, когда российские самолеты, выполняя задания в Сирии, поражали цели в Иордании?

- От случайных инцидентов никто не застрахован. Конечно, один-два российских самолета могут оказаться в воздушном пространстве еврейского государства. Но сбивать их, как когда-то турки, никто не будет. С ними свяжутся и культурно объяснят, что они сбились с курса, причем, объяснят по-русски. Если бы у Израиля или у России были какие-то реальные переживания, то Нетаньяху не звонил бы Путину чаще, чем своей жене, и уж тем более не приезжал бы на днях в Москву. Но он приезжает и, видимо, считает себя обязанным переговорить с российским президентом перед тем, как у того состоится встреча с Трампом.

Австралийский эксперт Джон Блакслэнд полагает, что Россия не имеет планов по захвату Голан, но угроза военного контакта с Израилем все равно присутствует.

- Конечно, российские военные не собираются воевать с Израилем, а если будет попытка захвата Голан, то этого не избежать. Но можно допустить, что будут определенные действия со стороны режима. Для него, возможно, сейчас самая удобная ситуация для того, чтобы удовлетворить свои территориальные претензии. Еще есть проблема шиитских бригад, поддерживающих Асада, но не подчиняющихся ему. Они, конечно, не способны сами как-то противостоять Израилю, но устроить провокацию, которая приведет к большим проблемам, им по силам. Например, в случае их активности в районе Голан, ЦАХАЛ может посчитать, что действуют они по указанию режима или России. Тогда риски столкновения между российскими и израильскими военными могут возрасти.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531819260
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  