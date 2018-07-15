Тревога коллективного Запада крайне показательна, - Н.Янкова

12:17 17.07.2018 Наталия Янкова

публицист (Германия)



Вояж Дональда Трампа завершился встречей с Владимиром Путиным в Финляндии, что можно рассматривать как "вкусное на третье".



Все турне президента США выглядит крайне забавно – и вовсе не потому, что многие представляют Трампа клоуном. В роли клоунов оказались другие. Невольно даже сама королева Елизавета II.



Итак, саммит НАТО в Брюсселе не принес Евросоюзу облегчения. Трамп не только не изменил требование платить каждой стране 2% от ВВП, но пригрозил увеличить взносы до 4%. Заодно заявив, что и само НАТО устарело, а значит, и никому не нужно.



А ведь и правда, Америка не нуждается в военной помощи Европы, армия каждой из стран которой небоеспособна и надеется только на Большого брата.



По сути, опираясь на известную пятую статью устава НАТО, все надеются, что в случае российской агрессии (в которую никто не верит, но в качестве мантры многие повторяют) военный альянс защитит, например, ту же Эстонию. Хотя очень сомнительно, что США будут ввязываться в войну с ядерной державой из-за незначительного придатка Европы.



В Великобритании Трамп тоже ухитрился всех построить, причем в случае с королевой – едва ли не в буквальном смысле, что можно увидеть на церемонии прохода Елизаветы II и лидера США мимо почетного караула. Кроме того, Дональд Трамп прямо назвал газету Sun распространителем фальшивых новостей.



Что касается Терезы Мэй, то еще и раньше он как-то обронил, что лидер Консервативной партии представляется ему противной училкой. Теперь же Трамп резко осудил стремление Мэй к "мягкому Брекситу", из-за чего два министра ее кабинета ушли в отставку.



Тереза хочет выйти из ЕС, но пользоваться привилегиями членства в нем, что, по мнению Бориса Джонсона, делает Британию колонией Америки, то есть колонией своей бывшей колонии. Трамп, как убежденный антиглобалист, предпочитающий двухсторонние отношения, конечно, не на стороне Терезы, потому недвусмысленно и высказался, что Борис Джонсон был бы прекрасным премьер-министром.



Тем не менее и прием Трампа в Англии трудно назвать комильфо. Дорогостоящая воздушная карикатура президента США, который прибыл с рабочим визитом, не свидетельствует о хорошем вкусе инициаторов этой акции, а главное, тех, кто ее разрешил.



И вот накануне встречи Трампа с Путиным министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в газете Welt предупреждал Трампа о том, что не следует заключать с Путиным никаких односторонних сделок.



То есть Хайко Маас, который был неэффективным министром юстиции в самой маленькой земле Германии Зар, взлетевший до уровня главы МИД Германии благодаря связи с известной киноартисткой (у которой, в свою очередь, связи в МИДе), дает советы президенту США. Это даже и не советы. Если он предупреждает, значит – грозит. И не Клинтону или Обаме, которые сами никаких разумных инициатив не проявляли, а реформатору Трампу.



Осудив Трампа за то, что у него нет ясности, но не сказав, в чем конкретно, Хайко Маас все-таки допустил, что встреча лидеров России и США имеет какие-то шансы, но опять же не обозначив, на что именно. Свои выкладки на эту тему Маас изложил в интервью Bild am Sonntag.



Пару указаний он все-таки сделал: по его мнению, оба президента должны договориться о ядерном разоружении. И, конечно, разобраться с двенадцатью агентами российских спецслужб, совершивших кибератаки на демократов с целью помешать Хиллари Клинтон выиграть выборы.



Сам Трамп, возможно, даже и не знает, кто такой Хайко Маас, так что его предупреждения и угрозы пролетят мимо.



Каковы итоги встречи двух президентов, какие результаты последуют или не последуют, мы узнаем уже очень скоро. Пока же тревога коллективного Запада крайне показательна.



И пока все указывает на то, что в мире неспешно, но неотвратимо устанавливается тот порядок, который был еще до распада СССР. Чего так и боится часть европейской элиты. Источник - Взгляд

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531819020

Новости Казахстана

