 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.07.2018
12:47  В США схватили 29-летнюю российскую оружейную шпионку Машу Бутину
12:44  Более десятка предприятий Таджикистана перешли на узбекский природный газ
12:22  В Киргизии придумали и готовятся принять "Национальную стратегию развития" до 2040 года
12:21  Израиль готовится к наступлению российской армии
12:19  Как убивали семью последнего российского императора (история), - А.Оверчук
12:17  Тревога коллективного Запада крайне показательна, - Н.Янкова
12:11  Россия и Турция: кто кого, - новая книга турецких политологов О.Ормеджи и С.Касаджика
12:10  Трамп создал парадокс: "хищники за вегетарианство", - А.Запольскис
12:08  УкрМайдан. Порошенко в трауре. Олигарх Коломойский вновь совокупился союзом с Юлей Тимошенко
11:27  Мирзияев предоставил мелким узб-предпринимателям новые льготы
10:03  Аргентинский футболист Хуан Лескано перешел из "Ливерпуля" (Англия) в "Тобол" (Казахстан)
08:55  КазВласти решили восстановить разрушенный Чингис-ханом город-крепость Отрар
08:53  Кыргызско-индийский центр горной военной подготовки открылся в Балыкчи
08:50  В МВД Киргизии очередная чистка - уволены 15 старших офицеров
08:46  Сотрапезники. КырПрезидент Жээнбеков крепко подмочил репутацию, - "Ачык саясат"
08:42  Кыргызы пригласили на 3-и Всемирные игры кочевников Джоли и Ди Каприо
08:34  Китай покупает таджикское озеро Сарез. Узбекистан может остаться без питьевой воды, - В.Панфилова
08:32  США предлагают России объединиться против Ирана и Китая, - И.Субботин
08:15  В Таджикистане запретили продажу мобильных телефонов без сертификата Службы связи
08:09  "А у нас, что получается... Сами акционеры банков откатывали деньги, воровали", - Елбасы прозрел
07:46  Мирные недоговоренности. Чего достигли Владимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки, - "Къ"
07:39  НАТО профинансирует афганский спецназ
00:40  Бесплодная двойственность. Почему Россия и Запад застряли в состоянии неопределенности, - И.Сафранчук
Понедельник, 16.07.2018
21:26  Два бомжа. Британская скрипалиниада, - Э.Лимонов
21:19  Узбекистан и Кыргызстан договорились по двум спорным участкам границы
20:12  Экс-директор ЦРУ обвинил Трампа в государственной измене
18:17  Пакт Путина-Трампа: Порошенко и Меркель оцепенели от страха
13:35  Правительство Узбекистана будет отменять студенческие стипендии постепенно
12:47  Казахстанский школьник изобрел перчатку для синтезирования речи глухонемых
12:34  За полгода в Узбекистане выявили $36 млн нецелевых расходов
08:40  Дикари-с. Беспорядки во Франции после ЧМ-2018: Полиция применила слезоточивый газ
08:32  Грядущий экономический кризис будет..., - М.Хазин
08:28  В Оше прошел велозабег "Вместе против торговли людьми". Актуально, однако
08:21  Беркут пытался утащить девочку во время кыргызского этнофестиваля "Тескей жээк" на Иссык-Куле
08:19  В Узбекистане фермерам "навязывают" покупку отечественных авто
07:55  Трамп заготовил Путину ближневосточные сюрпризы, - В.Мухин
07:52  Китай сеет раздор между США и ЕС, - В.Скосырев
01:03  Постамериканская глобализация мировой экономики в эпоху Трампа, - Адам Позен
00:39  Аркадаг ввел в Туркмении "сухой закон"
00:26  Тридцатилетняя война. Ее уроки актуальны и сегодня, - Герфрид Мюнклер
00:11  США нащупали болевую точку китайской экономики
00:10  Саудовская Аравия покушается на молодежь Таджикистана
00:05  Миф о либеральном порядке, - Грэм Эллисон
Воскресенье, 15.07.2018
21:31  Бишкекский "Белый Дом" обложили сразу 4 протестных митинга
16:56  В Таджикистане втрое повысили акциз на питьевую воду
15:23  Верховный суд Индии предложил снести Тадж-Махал
15:19  Южно- и северо-корейские пинг-понгисты решили выступать единой командой
13:41  Об одиночестве России и неизведанной Евразии, - В.Малявин
13:39  Быстро текущий момент. Природа миропорядка и кризиса глазами ведущих мировых ученых-международников
13:35  Россия успешно испытала страшный сон Пентагона ракету "Кинжал"
13:33  В ООН согласовали текст первого в истории глобального договора о миграции
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тревога коллективного Запада крайне показательна, - Н.Янкова
12:17 17.07.2018

Наталия Янкова
публицист (Германия)

Вояж Дональда Трампа завершился встречей с Владимиром Путиным в Финляндии, что можно рассматривать как "вкусное на третье".

Все турне президента США выглядит крайне забавно – и вовсе не потому, что многие представляют Трампа клоуном. В роли клоунов оказались другие. Невольно даже сама королева Елизавета II.

Итак, саммит НАТО в Брюсселе не принес Евросоюзу облегчения. Трамп не только не изменил требование платить каждой стране 2% от ВВП, но пригрозил увеличить взносы до 4%. Заодно заявив, что и само НАТО устарело, а значит, и никому не нужно.

А ведь и правда, Америка не нуждается в военной помощи Европы, армия каждой из стран которой небоеспособна и надеется только на Большого брата.

По сути, опираясь на известную пятую статью устава НАТО, все надеются, что в случае российской агрессии (в которую никто не верит, но в качестве мантры многие повторяют) военный альянс защитит, например, ту же Эстонию. Хотя очень сомнительно, что США будут ввязываться в войну с ядерной державой из-за незначительного придатка Европы.

В Великобритании Трамп тоже ухитрился всех построить, причем в случае с королевой – едва ли не в буквальном смысле, что можно увидеть на церемонии прохода Елизаветы II и лидера США мимо почетного караула. Кроме того, Дональд Трамп прямо назвал газету Sun распространителем фальшивых новостей.

Что касается Терезы Мэй, то еще и раньше он как-то обронил, что лидер Консервативной партии представляется ему противной училкой. Теперь же Трамп резко осудил стремление Мэй к "мягкому Брекситу", из-за чего два министра ее кабинета ушли в отставку.

Тереза хочет выйти из ЕС, но пользоваться привилегиями членства в нем, что, по мнению Бориса Джонсона, делает Британию колонией Америки, то есть колонией своей бывшей колонии. Трамп, как убежденный антиглобалист, предпочитающий двухсторонние отношения, конечно, не на стороне Терезы, потому недвусмысленно и высказался, что Борис Джонсон был бы прекрасным премьер-министром.

Тем не менее и прием Трампа в Англии трудно назвать комильфо. Дорогостоящая воздушная карикатура президента США, который прибыл с рабочим визитом, не свидетельствует о хорошем вкусе инициаторов этой акции, а главное, тех, кто ее разрешил.

И вот накануне встречи Трампа с Путиным министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в газете Welt предупреждал Трампа о том, что не следует заключать с Путиным никаких односторонних сделок.

То есть Хайко Маас, который был неэффективным министром юстиции в самой маленькой земле Германии Зар, взлетевший до уровня главы МИД Германии благодаря связи с известной киноартисткой (у которой, в свою очередь, связи в МИДе), дает советы президенту США. Это даже и не советы. Если он предупреждает, значит – грозит. И не Клинтону или Обаме, которые сами никаких разумных инициатив не проявляли, а реформатору Трампу.

Осудив Трампа за то, что у него нет ясности, но не сказав, в чем конкретно, Хайко Маас все-таки допустил, что встреча лидеров России и США имеет какие-то шансы, но опять же не обозначив, на что именно. Свои выкладки на эту тему Маас изложил в интервью Bild am Sonntag.

Пару указаний он все-таки сделал: по его мнению, оба президента должны договориться о ядерном разоружении. И, конечно, разобраться с двенадцатью агентами российских спецслужб, совершивших кибератаки на демократов с целью помешать Хиллари Клинтон выиграть выборы.

Сам Трамп, возможно, даже и не знает, кто такой Хайко Маас, так что его предупреждения и угрозы пролетят мимо.

Каковы итоги встречи двух президентов, какие результаты последуют или не последуют, мы узнаем уже очень скоро. Пока же тревога коллективного Запада крайне показательна.

И пока все указывает на то, что в мире неспешно, но неотвратимо устанавливается тот порядок, который был еще до распада СССР. Чего так и боится часть европейской элиты.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531819020
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  