УкрМайдан. Порошенко в трауре. Олигарх Коломойский вновь совокупился союзом с Юлей Тимошенко

12:08 17.07.2018 БЕГЛЫЙ ОЛИГАРХ КОЛОМОЙСКИЙ ОБЪЕДИНЯЕТ УСИЛИЯ С ТИМОШЕНКО?



В отеле под Варшавой Игорь Коломойский провел переговоры с кандидатом в президенты Украины



Распространенную в СМИ и соцсетях информацию о встрече в Варшаве лидера украинской партии "Батькивщина", бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с украинским олигархом Игорем Коломойским прокомментировал украинский эксперт Александр Зубченко:



"Свиноферму" (жаргонное название бот-фермы, контролирумой администрацией президента Порошенко) залихорадило. "Порохоботы" срочно стали постить новость о тайной встрече Юлии Тимошенко с беглым украинским олигархом Игорем Коломойским. Все посты были сделаны под одну "копирку": случайный знакомый автора "новости" был в гостинице, расположенной недалеко около аэропорта Варшавы и там 12 июля увидел Тимошенко с охранником. Спустя некоторое время в холле этой же гостиницы появился Коломойский. Делается вывод о сговоре Юлии Владимировны с Игорем Валерьевичем с целью свержения Порошенко.



Получается, что около ста человек были непосредственно знакомы с группой людей, на чьих глазах Коломойский встречался с Тимошенко. Но дело даже не в оформлении "новости", а в панике окружения Порошенко. Более чем явное сотрудничество самого рейтингового кандидата в президенты Украины с днепропетровским олигархом свидетельствует о возможном наличии у Тимошенко финансового, политического и информационного ресурса Коломойского. Беглый олигарх не скрывает своего резко негативного отношения к нынешнему президенту и явно делает ставку на Тимошенко". Источник - iarex.ru

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