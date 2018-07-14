Мирзияев предоставил мелким узб-предпринимателям новые льготы

11:27 17.07.2018 Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев предоставил ряд новых льгот индивидуальным предпринимателям. Об этом говорится в соответствующем постановлении главы государства.



Теперь индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты фиксированного налога, уплачиваемого за каждого нанятого работника.



Кроме того, индивидуальные предприниматели, организовавшие в сельских районах, за исключением населенных пунктов численностью населения более 5 тысяч человек, деятельность по оказанию парикмахерских услуг, услуг по пошиву одежды по индивидуальным заказам, ремонту обуви, а также организовавшие общественные бани, освобождаются от уплаты всех налогов до 1 июля 2023 года.



Еще один положительный момент – индивидуальные предприниматели, впервые получившие льготный микрокредит, освобождаются от уплаты фиксированного налога в течение 6 месяцев с даты его получения.



Свою порцию льгот получили и субъекты семейного предпринимательства. Теперь они вправе без образования юридического лица нанимать до трех постоянных работников, с заключением с ними трудового договора, а также привлекать в качестве участников субъекта семейного предпринимательства без образования юридического лица других близких родственников, достигших трудоспособного возраста, включая супругов детей и внуков, достигших трудоспособного возраста, братьев и сестер, их супругов и детей, достигших трудоспособного возраста. Источник - centralasian.org

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