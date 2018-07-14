Аргентинский футболист Хуан Лескано перешел из "Ливерпуля" (Англия) в "Тобол" (Казахстан)

10:03 17.07.2018 Экс-нападающий "Реала" и "Ливерпуля" перешел в "Тобол"



В прошлом сезоне Хуан провел 21 матч, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.



25-летний аргентинский форвард Хуан Лескано на правах аренды перешел в костанайский "Тобол", сообщает Sports.kz.



Соглашение рассчитано на один год. В ближайшее время он будет заявлен для участия в матчах Премьер-Лиги.



На молодежном уровне Лескано выступал за "Ливерпуль" и мадридский "Реал", однако на взрослом уровне такими громкими именами похвастаться не может: "Аль-Ахли" (ОАЭ), швейцарский "Лугано" и российские "Енисей", "СКА-Хабаровск" и "Анжи". Сайт Transfermarkt.de оценивает Лескано в 800 тысяч евро. В прошлом сезоне Хуан провел 21 матч, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. Источник - Sports.kz

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