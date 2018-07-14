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КазВласти решили восстановить разрушенный Чингис-ханом город-крепость Отрар
08:55 17.07.2018

В ближайшие годы городище Отырар обретет свой исторический вид
Аким Туркестаной области Ж.Туймебаев, посетив с рабочим визитом Отырарский район, в городище Отырар встретился с архитекторами, археологами и историками. Темой разговора стало развитие города Туркестана

Пресс-служба акима Туркестанской области, 16 июля

Аким Туркестаной области Ж.Туймебаев, посетив с рабочим визитом Отырарский район, в городище Отырар встретился с архитекторами, археологами и историками. Темой разговора стало развитие города Туркестана. Глава региона в своем выступлении отметил, что в свое время агломерация древнего города была очень хорошей.
"На пути к городищу Отырар есть несколько холмов. Необходимо исследовать каждый из них. Когда-то Отырар был крупным городом, а села вокруг него служили ему. Например, в местности "Алтынтобе" изготавливали монеты, женсие украшения. В "Жаман тобе" забивали скот и разделывали его, а мясо отправляли на продажу. В "Шакты тобе" точили ножи. То есть агломерация была и тогда. Сейчас из областной казны выделяются средства на развитие древнего городища. Здесь должн быть созданы условия для туристов. В будущем эта зона должна обрести вид музея под открытым небом", - сказал Ж.Туймебаев.

Затем рабочая группа посетил Отырарский государственный археологический мущей-заповедник, ознакомилась с работой экспозиционного зала, где бл проведен капитальный ремонт.
Когда-то территорию городища Отырар можно было пройти вдоль и поперек за один день. То есть в то время она анимала около 200 гектаров. Следы пожаров свидетельствуют о том, что город не раз подвергался нападениям.
В рамках госпрограмм "Культурное наследие" и "Возрождение древнего Отырара" в 2004-2007 годах были проведен работы по исследованию, консервации и музеизации пятничной мечети XIV века, жилого квартала XVI века, поселений XI-XII века, стен, центральных ворот и "Дарваза-и суфи", стратиграфического шурфа, бани XIV века и других памятников.
На сегодня в Отырарском районе проживают более 50 тысяч человек. А посмотреть древнее городище каждый год приезжают в два разабольше туристов.

Для создания благоприятнх условия для туристов на средства раонного бюджета разработа проектная документация благоустройства 1,7 км территории от мавзолея "Арыстанбаб" и городища "Отырар төбе", получена положительная экспертиза.

Источник - otyrar.kz
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