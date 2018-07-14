Кыргызско-индийский центр горной военной подготовки открылся в Балыкчи

08:53 17.07.2018 В Балыкчи состоялось открытие кыргызско-индийского центра горной подготовки на базе учебного центра "Эдельвейс" Вооруженных Сил КР, построенного на средства, выделенные правительством Республики Индия. Сообщает генштаб ВС КР в понедельник.



В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника генерального штаба ВС КР Нурлан Чомоев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в КР Лакшманан Савитри, военный атташе Индии Вишал Гоинди, командование и личный состав Сухопутных войск ГШ ВС КР.



В своем выступлении Н.Чомоев выразил благодарность индийской стороне за активное взаимодействие и помощь, отметив, что Индия является надежным и верным партнером, оказывающим поддержку Вооруженным Силам Кыргызской Республики.



Центр предназначен для проведения учений и тренировок личного состава ВС в области горной подготовки, являющейся основной в системе боевой подготовки сил специального назначения ВС КР ввиду особенностей рельефа и климата страны.



Совместные кыргызско-индийские мероприятия проходят на регулярной основе. Только в этом году, в марте, военнослужащие подразделений специального назначения Сухопутных войск ВС КР принимали участие в совместных учениях в Индии, а также в мае, на базе учебного центра войсковой части 20636, были проведены сборы военнослужащих подразделений специального назначения Сухопутных войск ВС КР и Республики Индия по горной подготовке. Источник - kyrtag.kg

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