|В МВД Киргизии очередная чистка - уволены 15 старших офицеров
08:50 17.07.2018
Около 15 руководителей в МВД освобождены от должностей
Фото: Иллюстративное фото
Азаттык уналгысы
16 июля 2018Версия для печати
Решением коллегии по итогам деятельности Министерства внутренних дел за шесть месяцев, применены меры к 92 сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно информации, около 15 милицейских руководителей освобождены за допущенные недостатки в работе и неспособность организовать на должном уровне оперативно-следственную работу. 77 руководителей привлечены к дисциплинарному наказанию. Кроме того, два начальника милиции подвергнутся ротации.
Министерство внутренних дел еще не обнародовало, какие конкретно руководители ушли с должностей.
На коллегии министр внутренних дел Кашкар Жунушалиев отметил слабую работу милиции по фактам разбоя, грабежа, воровства, а также поиску находящихся в розыске:
- Отмечаю с сожалением, что ряд функций не исполняется. Президент поручил предотвращать и остановить коррупцию. Однако до сих пор нет ощутимых результатов. В то же время не на должном уровне исполнено решение Совета безопасности. Причиной этого является безответственное отношение руководителей к поставленным задачам.
Министр Жунушалиев потребовал улучшения всех показателей.
За 6 месяцев этого года по республике зарегистрировано 14 339 тысяч преступлений, по которым возбуждено свыше 12 тысяч уголовных дел.