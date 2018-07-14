В МВД Киргизии очередная чистка - уволены 15 старших офицеров

08:50 17.07.2018 Около 15 руководителей в МВД освобождены от должностей



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Азаттык уналгысы

16 июля 2018Версия для печати

Решением коллегии по итогам деятельности Министерства внутренних дел за шесть месяцев, применены меры к 92 сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Согласно информации, около 15 милицейских руководителей освобождены за допущенные недостатки в работе и неспособность организовать на должном уровне оперативно-следственную работу. 77 руководителей привлечены к дисциплинарному наказанию. Кроме того, два начальника милиции подвергнутся ротации.



Министерство внутренних дел еще не обнародовало, какие конкретно руководители ушли с должностей.



На коллегии министр внутренних дел Кашкар Жунушалиев отметил слабую работу милиции по фактам разбоя, грабежа, воровства, а также поиску находящихся в розыске:



- Отмечаю с сожалением, что ряд функций не исполняется. Президент поручил предотвращать и остановить коррупцию. Однако до сих пор нет ощутимых результатов. В то же время не на должном уровне исполнено решение Совета безопасности. Причиной этого является безответственное отношение руководителей к поставленным задачам.



Министр Жунушалиев потребовал улучшения всех показателей.



За 6 месяцев этого года по республике зарегистрировано 14 339 тысяч преступлений, по которым возбуждено свыше 12 тысяч уголовных дел. Источник - "Азаттык"

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