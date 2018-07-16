 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сотрапезники. КырПрезидент Жээнбеков крепко подмочил репутацию, - "Ачык саясат"
08:46 17.07.2018

Не оказался ли Сооронбай Жээнбеков в заложниках у Бакиевых?

Ачык Саясат плюс
16 июля 2018

Раим-миллион и Конгантиев навели тень на репутацию Жээнбекова. Раим Матраимов считается сотрапезником Икрама Илмиянова, его прозвали Раимом-миллионом. Знаем, что после президентских выборов этот человек превратился в своеобразный талисман для Жээнбековых. Этот господин Раим отправился "пить кумыс в Суусамыре" и дал деру за границу. А общественность требовала ареста этого джигита. В связи с этим начинаешь задаваться вопросом – а не создала ли власть условия для побега Раима-миллиона? Это, во-первых.

Во-вторых, бывший министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев внес большой вклад в зарождение клановой, преступной власти Бакиева, беспрекословно выполнял его заказы. Общественность была взбудоражена тем, что без суда ГКНБ сократил его дело, мол, он не причастен к событиям 7 апреля. Тем самым, Сооронбай Жээнбеков, вроде бы дал сигнал членам Временного правительства, мол, события 7 апреля должны быть переосмыслены.

Правда в том, что Конгантиев был самым надежным человеком Жаныша Бакиева. Жээнбеков прекрасно это знает. Большинство поняло, к чему все идет, когда агитацию вел человек, который расценил смерть Медета Садыркулова как результат автокатастрофы, скрыл преступные факты. Не прошел год с тех пор, как он стал президентом, так он освободил от уголовной ответственности самого верного человека Бакиевых. Как это понимать? Из-за этого у многих, особенно у выступивших против режима Бакиевых волосы встали дыбом. Разве была острая необходимость в том, чтобы оправдать Конгантиева? Нужно ли было так спешить? Может за этим стоит какая-нибудь неожиданность? Не кажется ли, что сложилась тревожная ситуация? Не попал ли Сооронбай Жээнбеков в заложники к Бакиевым?

Источник: газета "Ачык Саясат плюс" №24 от 13.07.2018 / стр. 3

Источник - gezitter.org
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