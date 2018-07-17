 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызы пригласили на 3-и Всемирные игры кочевников Джоли и Ди Каприо
08:42 17.07.2018

На Игры кочевников приглашены Джоли и Ди Каприо

Автор: Венера Алымкул кызы, корреспондент Би-Би-Си в Бишкеке
BBC. Кыргыз кызматы
17 июля 2018

Подготовка к третьим Всемирным играм кочевников завершена на 80%. Об этом сообщили из секретариата по подготовке и проведению ВИК. На мероприятие в качестве почетных гостей приглашены Анджелина Джоли, Джеки Чан, Леонардо Ди Каприо и другие мировые звезды.

Многие с нетерпением ждут предстоящие игры и уже приобретают билеты.

Жибек Бекбосунова участвовала на первых Играх кочевников в качестве участницы танцевальной группы, в этом году собирается поехать в качестве зрителя. Сегодня она пришла в одно из почтовых отделений в Бишкеке купить билет.

"Из года в год Игры кочевников организовываются на все более высоком уровне. В этом году я поеду в качестве зрителя вместе с матерью. Для поездки всех членов семьи возможностей нет. Уверена, что III Всемирные игры кочевников пройдут на небывало высоком уровне", - говорит Жибек.

В данное время в почтовых отделениях активные продажи билетов на III Всемирные игры кочевников. Билеты на открытие ВИК стоят от 400 до 4900 сомов, на закрытие – от 380 до 3800 сомов.

"Продажа идет хорошо. Покупают и иностранные граждане. В день продается около 80-90 билетов", - говорит оператор одного из почтовых отделений Бишкека Гульназ Кенжебаева.

Особенности III Всемирных игр кочевников

В этом году над организацией III Всемирных игр кочевников работают 12 групп с участием всех министерств. Одна из групп отвечает за спортивные игры, вторая – за культурные мероприятия. Кроме того, есть группы по обеспечению безопасности, встрече прибывающих из-за рубежа гостей, финансовым вопросам, работе со спонсорами, контролю за пограничными пунктами и т.п.

"Например, на вторых Играх кочевников акцент был сделан на спортивных играх. В этом году равное внимание будет уделено как спорту, так и культурным и научным мероприятиям. Так, в рамках Игр кочевников пройдут научные мероприятия, в том числе и крупная научная конференция алтайских народов с участием представителей 61 страны, пройдет обсуждение национальных игр алтайских народов. Кроме того, увеличены спортивные программы. До этого соревновались по 24 видам спорта, в этом – по 37. Так, по просьбе зарубежных стран введены соревнования по сумо, самбо и борьбе кочевнических народов", - рассказал руководитель секретариата по подготовке и проведению ВИК Нурсултан Аденов.

Одновременно с Играми кочевников планируется проведение саммита тюркоязычных государств, который запаздывает на два года. Ожидается, что прибывшие на саммит лидеры Турции, Азербайджана, Казахстана и других государств будут участвовать в церемонии открытия игр кочевников.

"Кроме того, прибудет в качестве добровольного посла Всемирных игр кочевников Стивен Сигал. Также мы отправили приглашения и другим мировым звездам, в том числе Анджелине Джоли, Джеки Чану и Леонардо Ди Каприо. Ответа еще нет. Кроме того, от имени главы правительства направлены приглашения шейхам арабских стран, известным европейским чиновникам", - добавил Нурсултан Аденов.

На организацию III Всемирных игр кочевников государство выделяет из бюджета 307 млн сомов. По словам организаторов, этих средств хватит на финансирование 50% мероприятий. Поэтому предусмотрено более 200 миллионов спонсорских средств.

Отметим, до этого отдельные СМИ со ссылкой на ежемесячное макроэкономическое исследование Евразийского банка развития написали, что проведение Игр кочевников является для госбюджета большим бременем. Игры кочевников стартуют 2 сентября и завершатся 8 сентября.

Инициативу проведения Всемирных игр кочевников поднял предыдущий президент Алмазбек Атамбаев на саммите тюркоязычных государств в 2012 году. В 2014 году были проведены первые Игры кочевников. Сообщалось, что данное мероприятие является первым масштабным имиджевым проектом со времен обретения Кыргызстаном независимости. Вторые всемирные игры кочевников прошли в 2016 году.

Источник - Кыргызская служба Би-Би-Си
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