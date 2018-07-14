Китай покупает таджикское озеро Сарез. Узбекистан может остаться без питьевой воды, - В.Панфилова

08:34 17.07.2018 Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Фергане состоялась встреча премьер-министров Узбекистана и Таджикистана Абдуллы Арипова и Кохира Расулзоды, в ходе которой были обсуждены вопросы экономического сотрудничества и ход подготовки предстоящей встречи президентов. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Ташкент во второй половине августа. По итогам переговоров глав двух государств ожидается подписание стратегического договора и соглашения по одному из несогласованных участков границы.



Абдулла Арипов и Кохир Расулзода уверены, что предстоящая встреча президентов придаст новый импульс развитию отношений двух государств во всех сферах. Поскольку, как сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев, "этап завышенных ожиданий и со стороны Таджикистана, и со стороны Узбекистана закончился и начался новый этап – прагматизма".



Напомним, в марте 2018 года президент Узбекистана впервые за 18 лет посетил с официальным визитом соседний Таджикистан. По итогам переговоров было подписано 27 документов, решены вопросы авиа- и железнодорожного сообщения, безвизового режима для граждан двух стран сроком на 30 дней, на границе с Таджикистаном открыли 10 контрольно-пропускных пунктов, через которые пошли товары в обоих направлениях. Главы государств договорились довести товарооборот до 1 млрд долл.



По итогам 2017 года товарооборот составил всего 126 млн долл. За пять месяцев нынешнего года он достиг 94 млн долл. Ожидалось, что после открытия границы с Таджикистаном Узбекистан получит новый рынок для своих товаров и взаимные инвестиции. На деле, по словам Бахтиера Эргашева, выглядит все иначе. "Впервые у Узбекистана в торговле с Таджикистаном образовался перекос. Узбекистан сейчас больше ввозит товаров из Таджикистана, нежели поставляет в Таджикистан. В республику экспортируются стройматериалы, цемент, через Таджикистан идет китайский реэкспорт промышленных товаров и пакистанский ширпотреб – товары легкой и текстильной промышленности. Узбекистан вынужден регулировать этот поток. Уже вводятся ограничения на ввоз физическими лицами товаров на определенную сумму. Ограничения вводит и Таджикистан", – отметил эксперт. И Узбекистан, и Таджикистан будут защищать свои экономические интересы (подробнее на эту тему "НГ" писала в номере от 10.07.18). По словам эксперта, в отношениях двух стран наступает период "определенного отрезвления".



"Внешнеполитический приоритет Узбекистана – это дружба с соседними странами, в том числе с Таджикистаном. Но есть ряд вопросов, касающихся прежде всего границы. Это демаркация и делимитация оставшихся 20% границы и ее разминирование", – сказал "НГ" узбекский эксперт Абу-Али Ниязматов. Общая протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1,33 тыс. км.



По словам эксперта, мины на таджикско-узбекской границе были установлены в одностороннем порядке с узбекской стороны в 1999–2000 годах, когда боевики Исламского движения Узбекистана из Афганистана через Таджикистан пытались прорваться в Ферганскую долину для создания там исламского халифата. Позднее Ташкент объяснял нежелание убрать мины тем, что через границу проходит так называемый северный маршрут доставки наркотиков. "После прихода к власти Шавката Мирзиеева все приграничные вопросы решаются в первую очередь. В частности, решен вопрос принадлежности Фархадской ГЭС. Место ее расположения признано территорией Таджикистана, а сама ГЭС – собственностью Узбекистана. За техническое обслуживание станции отвечает Ташкент, за охрану – Душанбе", – отметил Ниязматов.



Источник "НГ" в таджикском правительстве сообщил, что в ходе визита Эмомали Рахмона в Ташкент ожидается подписание еще одного участка госграницы, расположенного на стыке Согдийской области Таджикистана и Сырдарьинской области Узбекистана. На этом рубеже нет населенных пунктов и промышленных объектов, а земля используется как мусорная свалка.



Что же касается подписания стратегического договора между Ташкентом и Душанбе, то, как заметил Бахтиер Эргашев, весь вопрос в том, как он будет работать. Не будет ли он иметь лозунговый характер? Хотя этот договор вписывается в рамки новой внешней политики Узбекистана – иметь со всеми странами хорошие отношения. Аналогичный договор есть с Казахстаном и рядом других стран. "По всей видимости, Ташкент и Душанбе хотят закрепить достигнутые отношения", – считает Эргашев.



Не исключено, что уже в ближайшее время между соседями может возникнуть напряженность. Дело в том, что Эмомали Рахмон на встрече с Шавкатом Мирзиеевым предложил Узбекистану совместно разрабатывать и использовать питьевую воду высокогорного озера Сарез. Было решено создать совместную комиссию, оценить экологические риски и экономический потенциал. Однако на днях Душанбе продал воду Сареза Китаю. Китайская компания из Гонконга Heaven Springs Dynasty Harvest Group обещает построить близ озера Сарез предприятие по производству питьевой воды и продавать ее на рынках стран Центральной и Юго-Восточной Азии. Это, по мнению Бахтиера Эргашева, вмешательство внерегионального государства, в частности Китая, к управлению внутренними водными ресурсами Центральной Азии. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531805640

Новости Казахстана

