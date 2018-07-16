США предлагают России объединиться против Ирана и Китая, - И.Субботин

08:32 17.07.2018 Трампа подозревают в попытке склонить Путина к неожиданному альянсу



Игорь Субботин

16.07.18



США попытались склонить Россию на свою сторону в противостоянии с другими державами – Ираном и Китаем. Такое предположение можно сделать из состоявшихся в понедельник переговоров в Хельсинки между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Во время приветственного слова лидеры сразу прояснили повестку исторического саммита, в которой, как и ожидалось, оказались отражены все "болевые точки" в мире. Однако глава Белого дома вписал в нее и тему Китая, что в экспертной среде расценивают как желание обрести в Путине партнера в торговых войнах.



"Настало время обстоятельно поговорить по нашим двусторонним отношениям и по различным болевым точкам в мире: их достаточно много для того, чтобы мы обратили на них внимание", – заявил российский лидер в ходе обмена приветствиями с американским коллегой. За последние годы настоящими болевыми точками не только для мира, но и для отношений США и РФ стали вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, сирийский кризис, проблема вооружений. "У нас есть огромное количество тем, которые нам надо обсудить, – очень интересные темы, начиная с таких вопросов, как торговля, коммерция, военные вопросы", а также вопросы, связанные с Китаем, ядерной политикой. Поговорим о нашем общем друге Си (председателе КНР Си Цзиньпине. – "НГ")", – отметил Трамп, отвечая на приветствие Путина. Американский лидер добавил, что он видит "огромную возможность" наладить двусторонние отношения.



Упоминание Китая и "общего друга Си" подталкивает к выводу, что Трамп прибыл в Финляндию в том числе для того, чтобы заручиться поддержкой российского коллеги в сдерживании амбиций Поднебесной. Примерно то же самое сообщение глава Белого дома, как неоднократно сообщалось, хотел передать Путину и по поводу "иранской угрозы", в связи с которой американская администрация не только разорвала многостороннюю "ядерную сделку" вопреки протесту европейских стран, но и анонсировала новый режим санкций против Исламской Республики. Сейчас главное стремление Вашингтона – лишить Тегерана доходов от экспорта нефти. Любого, кто нарушит это требование, ждут односторонние американские санкции. Иранская проблема затрагивает и Россию, учитывая тесное сотрудничество Москвы и Тегерана в Сирии. На итоговой пресс-конференции Трамп подтвердил, что в ходе переговоров с Путиным подчеркнул важность давления на Иран, который, по мнению главы Белого дома, ведет "кампанию насилия на Ближнем Востоке".



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Все манифестации в Хельсинки прошли без серьезных

эксцессов. Фото Reuters

"Думаю, Трамп давно для себя определил, что не только в торговой, но и в геополитической области главный вызов Соединенным Штатам бросает Китай, – заявил "НГ" директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, комментируя ремарку Трампа о КНР. – Если так смотреть на вещи, то Россия должна представляться (Трампу. – "НГ") в качестве важного потенциального партнера. Правда, я не думаю, что он далеко на этом уедет. Я не предполагаю и даже не могу помыслить, чтобы Россия вступила в какие-то договоренности или обсуждения с США по вопросу о том, как сдерживать или как управлять возвышением Китая". При этом аналитик считает, что аргументация Трампа могла быть примерно такой: "Подъем Китая оказывает огромное влияние на мировую ситуацию, и, может быть, в первую очередь на Россию. Нет ли здесь тем, которые мы могли бы обсудить для того, чтобы как-то действовать совместно и не допускать больших перекосов?"



Не исключено, что у Трампа в "личном списке" приоритетных тем противостояние китайскому влиянию находится выше, чем другие вопросы, которые накануне полноформатных переговоров в Хельсинки назывались среди экспертов и политиков главными. "У меня складывается ощущение, что Дональд Трамп прибыл на саммит с близким к нулю интересом к темам Сирии, Украины, "российского вмешательства", контроля над вооружениями, – пояснил "НГ" политолог, глава московского бюро издания Al-Monitor Максим Сучков. – То есть все это, конечно, будет обсуждаться. Но, как представляется, концептуально Трамп приехал заряженным на "китайскую тему", и любая "сделка с Путиным", даже если, пофантазировав, ее придумать, видится президенту США привязанной к возможности в идеале склонить Россию на свою сторону в споре сверхдержав XXI века. В альтернативном варианте – заручиться "нейтралитетом" Москвы".



Необходимо признать, что большинство досье не содержат потенциала для каких-либо быстрых и внушительных договоренностей между РФ и США, за исключением сирийского конфликта. Даже сфера стратегической стабильности, по которой российская сторона представила в Хельсинки список своих инициатив, представляется экспертам тупиковой. "Для подготовки такого соглашения (в области стратегической стабильности. – "НГ") была проведена недостаточная работа на нижних уровнях, – заявила "НГ" старший научный сотрудник "Атлантического совета" Эвелин Фаркас, ранее занимавшая пост заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии. – По-прежнему остается слишком много недопонимания. Честно говоря, самым насущным вопросом является направление опасной асимметричной Военной доктрины России, которая потенциально может быть нацелена на критическую инфраструктуру таких стран, как Соединенные Штаты".



Накануне саммита в Хельсинки на администрацию Трампа было оказано мощнейшее давление в рамках "российского расследования" под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Как писала "НГ" (см. номер от 16.07.18), во вмешательстве в президентские выборы США 2016 года были обвинены 12 сотрудников российской военной разведки. Вопреки ожиданиям Путин предложил США сделать официальный запрос на экстрадицию, не исключив, что к допросу "разведчиков" могут быть допущены американские правоохранители. Но это будет сделано только в том случае, если США окажут содействие в допросе по делу Hermitage Capital. Но то, что россиян выдадут, сомнительно. "Я бы поставил риторический вопрос, – заявил "НГ" Дмитрий Тренин. – Если бы какая-то страна обвинила американских военных разведчиков в том, что они делают что-то против этой страны, находясь на территории Соединенных Штатов, и потребовала бы выдать этих людей своему правительству, какова была бы реакция США?"



"Я думаю, это хороший старт. Это очень-очень хорошее начало для всех", – отметил американский лидер в начале расширенного заседания саммита РФ– США, которое последовало за личной беседой между президентами. В ходе итоговой пресс-конференции Трамп заявил, что нет ничего легче, чем отказаться от встречи. "Но это не приведет ни к каким результатам", – отметил американский лидер. Он выразил готовность взять на себя все политические риски, если это послужит интересам мира.



Вероятно, полноформатные переговоры в Хельсинки определили дальнейшний план работы для российских и американских дипломатов на годы. Не случайно на пресс-конференции по итогам встречи с Трампом Путин представил идею создания российско-американского экспертного совета, который мог бы заниматься "философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу". "К такому процессу хорошо было бы привлечь опытных экспертов, хорошо знающих российско-американскую историю, – отметил российский лидер, выступая в Хельсинки. – Идея в том, чтобы сформировать экспертный совет из влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших дипломатов и военных, который занялся бы поиском точек соприкосновения и осмыслением того, как вывести международное сотрудничество на устойчиво-позитивную траекторию". Источник - ng.ru

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