В Таджикистане запретили продажу мобильных телефонов без сертификата Службы связи

08:15 17.07.2018 В Таджикистане запрещена продажа мобильных телефонов без официального разрешения Службы связи.



Адолат Абдурахмонзода, зампредседателя Службы связи при правительстве РТ на пресс-конференции в Душанбе 16 июля подтвердила, что продажей мобильных телефон могут заниматься только компании и лица, получившие сертификат соответствия этой службы.



"Мы с разрешения "Таджикстандарта" проверяем качество каждого мобильного телефона, и только после этого даем "добро" на продажу", сказала она. Служба связи выдает сертификат соответствия, то есть разрешительный документ, распечатанный на бланке строгой отчетности, удостоверяющий соответствие товаров требованиям действующих региональных и международных стандартов качества.



По словам Адолат Абдурахмонзода, выдача сертификата соответствия Службой связи – платная. Замглавы Службы связи также отметила, что за продажу мобильных телефонов без разрешительных документов уже наказаны четверо продавцов.



Напомним, Служба связи в конце прошлого года потребовала у мобильных операторов и интернет-провайдеров отключить NGN-связь в целях обеспечения безопасности в стране. С борьбой с терроризмом была связана и кампания по перерегистрации сим-карт, которая продолжалась более года и завершилась 30 апреля 2017 года. Источник - centralasian.org

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