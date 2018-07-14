Мирные недоговоренности. Чего достигли Владимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки, - "Къ"

07:46 17.07.2018 По итогам переговоров в Хельсинки президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не приняли совместного заявления, но провели пресс-конференцию, по которой можно судить о том, по каким вопросам позиции сторон удалось сблизить, а по каким нет. "Ъ" проанализировал ключевые заявления двух президентов.



Совместный выход без совместного заявления



Вопреки первоначальным планам Москвы по итогам переговоров двух президентов не было принято совместного заявления. Впрочем, вступительная речь президента РФ на пресс-конференции во многом отражала то, что российская сторона хотела заложить в совместную декларацию. Владимир Путин сказал и про вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются обе страны, и про необходимость объединения усилий в борьбе с ними, и про особую ответственность за международную безопасность, которую несут Россия и США, и про важность развития двусторонних контактов на всех возможных уровнях. В частности, он высказался за создание "группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса" и "совета из влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших видных дипломатов и военных".



По информации источников "Ъ" в госструктурах обеих стран, примерно в таком же духе был выдержан российский вариант совместного заявления.



Кроме того, Владимир Путин сообщил, что российская сторона передала американской записку с предложениями по сотрудничеству в сфере стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения.



Наиболее реалистичным на сегодняшний день представляется прогресс по Договору об СНВ, чей срок действия истекает в 2021 году. Москва уже неоднократно высказывала готовность продлить это ключевое двустороннее соглашение еще на пять лет. Возможность продления СНВ-3 предусмотрена и в Обзоре ядерной политики США, опубликованном в феврале. При этом решение о судьбе СНВ-3 могут принять сами президенты - ратификации парламентами оно не потребует. Сблизить позиции России и США в сфере ПРО, Договора о РСМД и космоса, однако, будет гораздо сложнее.



Сирийский компромисс



Говоря о региональных конфликтах, которые стали темой переговоров двух президентов, Владимир Путин в первую очередь упомянул ситуацию в Сирии. По словам российского президента, у Москвы и Вашингтона есть все необходимые слагаемые для результативного взаимодействия в Сирии. Похожую мысль высказал и президент США. "Наши военные ладят. Возможно, они ладят лучше, чем наши лидеры в политике",- отметил Дональд Трамп.



Координация военных в Сирии стала темой, где мнения Владимира Путина и Дональда Трампа совпали. Такое же единодушие, по крайней мере на публике, вызвала у них и безопасность Израиля в контексте военной операции на юге Сирии. Однако полному совпадению позиций мешают взгляды на Иран и его роль на Ближнем Востоке.



Перед саммитом в Хельсинки переговоры с Владимиром Путиным в Москве практически одновременно провели премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и советник духовного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти. Позиция израильтян практически полностью тождественна американской: Ирану не место в Сирии. Иранцы подчеркивают, что никуда из Сирии уходить не собираются. Российские дипломаты в беседе с "Ъ" дали понять, что Тегеран давлению не поддается. Другое дело компромиссы, которые могут быть и в его интересах. И Россия, и Иран одинаково заинтересованы в том, чтобы юг Сирии вернулся под контроль Дамаска.



Тегеран не собирается отказываться от влияния на Ближнем Востоке

Тегеран не собирается отказываться от влияния на Ближнем Востоке

Помимо "иранского вопроса" у Израиля (а значит, у США) были еще два условия невмешательства в военную операцию: сирийские солдаты не должны заходить в демилитаризованную зону между двумя странами, а структура и численность сирийских сил не должна нарушать соглашения 1974 года о размежевании между Сирией и Израилем. Москва не имеет ничего против этого. Более того, это самый простой для нее вопрос в сирийском конфликте. Но у России есть свои условия.



"Хотел бы также отметить, что после завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, в так называемой южной зоне, ситуация на Голанских высотах должна быть переведена в полное соответствие с соглашением 1974",- сказал Владимир Путин. Посыл прост - не мешайте нам бороться с терроризмом, и мы обеспечим ваши интересы. До сих пор основной претензией России к США и Израилю было то, что они покровительствуют вооруженной оппозиции, связанной с группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).



Что касается роли Тегерана, то оба президента остались при своем. Владимир Путин упомянул, что Россия будет продолжать работать над политическим урегулированием в Сирии и в астанинском формате (Россия, Турция и Иран), и "в координации с так называемой малой группой государств" (США, Великобритания, Франция, Иордания, Саудовская Аравия). А Дональд Трамп подчеркнул, что не позволит Ирану "воспользоваться плодами нашей успешной борьбы" с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он также сделал акцент на том, что именно США победили эту группировку. Владимир Путин, который обычно говорит о роли России в борьбе с ИГ, в этот раз не стал спорить.



Еще одной темой переговоров лидеров России и США в контексте сирийского урегулирования стало гуманитарное сотрудничество. Владимир Путин заявил, что обсуждал этот вопрос на последних переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, добавив, что Россия со своей стороны готова предоставлять странам Запада услуги своих военно-транспортных самолетов для доставки в Сирию гуманитарных грузов: "Думаю, что здесь есть над чем поработать". По словам источника "Ъ" в авиапромышленности, у Минобороны РФ есть техническая возможность доставки грузов на самолетах типа Ил-76 или Ан-124, "вопрос лежит в политической плоскости: захотят они сотрудничать или нет". По официальной информации российских военных на 16 июля 2018 года, всего с начала процесса урегулирования (в ведомстве точкой отсчета в этом случае считают момент создания Центра по примирению враждующих сторон - ЦПВС - в феврале 2016 года) было проведено 1866 гуманитарных акций, за которые доставили в общей сложности 2795 тонн грузов. Вместе с тем, для сравнения, только за 2017 год по Сирии при содействии ЦПВС прошли 140 конвоев ООН с общим весом гуманитарного груза 18 тыс. тонн.



США давят на газ



В ходе пресс-конференции президентам был задан вопрос о газопроводе "Северный поток-2". Дональд Трамп вновь повторил, что США выступают против этого проекта и он "не уверен, что он в интересах Германии". "Мы должны конкурировать с трубопроводом, и мы будем конкурировать успешно, хотя у них (у России.- "Ъ") есть некоторые преимущества. Я обсудил этот вопрос с (канцлером ФРГ.- "Ъ") Ангелой Меркель в жестких тонах, но я также знаю, в чем тут суть дела - у них есть близкий источник (газа, это Россия.- "Ъ")". На прошлой неделе Дональд Трамп назвал неприемлемым "поток трубопроводных долларов", который, по его мнению, делает Германию зависимой от России. На пресс-конференции в Хельсинки Дональд Трамп добавил, что уверен в том, что сжиженный газ из США станет серьезным конкурентом российскому газу в Европе. Примечательно, что президент США не упомянул вопрос транзита газа через Украину. Владимир Путин, напротив, строил свой ответ, отталкиваясь от переговоров по Украине: он сообщил, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину и после строительства "Северного потока-2", если "Газпром" и "Нафтогаз" смогут урегулировать свои разногласия в Стокгольмском арбитраже. Это первый раз, когда российские официальные власти прямо увязывают договоренности о транзите после 2019 года и арбитражные разбирательства по контрактам, которые истекают в 2019 году. Первые трехсторонние переговоры с участием Еврокомиссии по продолжению транзита через Украину состоятся во вторник 17 июля.



Сохранение транзита через Украину в историческом контексте обсуждений вокруг "Северного потока-2" всегда являлось условием Германии, с учетом которого Берлин согласился поддерживать "Северный поток-2". Россия в свою очередь также принципиально согласилась не отказываться полностью от украинского транзита. Такое положение вещей, установившееся с 2015 года, сохраняется в двусторонних отношениях и сейчас. Однако Дональда Трампа в проекте "Северный поток-2" раздражают, видимо, не потери Украины, а в принципе тот факт, что российский газ по этому газопроводу придет в северо-западную Европу, то есть на тот же рынок, на который нацелен американский СПГ.



На грани вмешательства



Затрагивая тему предполагаемого вмешательства российских спецслужб в президентские выборы в США, Владимир Путин вновь заверил, что "российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборные процессы". При этом он сказал, что Москва готова рассмотреть любые доказательства, которые Вашингтон представит, и предложил сделать это в рамках группы по кибербезопасности, о создании которой РФ и США договорились в прошлом году. Между тем эта группа так и не заработала. Владимир Путин и Дональд Трамп действительно договорились о ее создании на своей первой личной встрече в Гамбурге в июле прошлого года, однако уже через два дня американская сторона дезавуировала достигнутые договоренности - сказалось давление критически настроенного по отношению к Кремлю истеблишмента в Вашингтоне. Неофициальные консультации официальных лиц двух стран по тематике кибербезопасности должны были состояться в Женеве в конце февраля 2018 года, однако они были в последний момент отменены по инициативе американской стороны.



Что же касается доказательств, то 13 июля Минюст США предъявил заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в рамках расследования предполагаемого вмешательства. В обнародованном обвинительном акте впервые подробно описывается, как были взломаны ресурсы Демократической партии и как распространяли выкраденную оттуда информацию по интернету. В Хельсинки Владимир Путин сказал, что еще не успел ознакомиться с этим документом. Дональд Трамп же на удивление многих выразил сомнение в выводах собственных спецслужб и высоко оценил идею своего российского коллеги, предложившего воспользоваться Договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1999 года). В рамках этого документа спецпрокурор Роберт Мюллер может направить в российскую Генпрокуратуру официальный запрос, после которого подозреваемых россиян допросит российская прокуратура, пояснил Владимир Путин. При этом он добавил: "Мы можем сделать еще один шаг навстречу - допустить официальных представителей США присутствовать на этих допросах".



Владимир Путин назвал этот договор "эффективно работающим" и привел статистику, что Россия ежегодно возбуждает 100–150 уголовных дел по запросам других государств. Впрочем, оценить эффективность российско-американского соглашения на основании открытой информации сложно, а МИД РФ неоднократно высказывал претензии к США относительно выполнения обязательств, предусмотренных этим договором. Например, в апреле этого года в министерстве заявляли "Ъ", что Вашингтон "грубо игнорирует" этот договор, когда Москва пытается вернуть в страну россиян, арестованных в третьих странах по требованию американских властей. Посольство США в РФ, в свою очередь, опровергало эту информацию и утверждало, что документ "не требует передачи России для отбывания наказания осужденных граждан РФ".



Мяч на стороне США



Воспользовавшись вопросом журналиста телеканала RT о том, "на чьей стороне мяч в сирийском конфликте", Владимир Путин подарил своему американскому коллеге футбольный мяч, идентичный тому, что использовался на только что завершившемся чемпионате мира в Москве. Американский сенатор Линдси Грэм, комментируя подарок, заявил, что "проверил бы футбольный мяч на прослушивающие устройства и никогда бы не позволил пронести его в Белый дом". Вероятно, этот эпизод вызвал у него аллюзии с историей из 1945 года, когда на открытии нового корпуса лагеря "Артек" советские пионеры подарили послу США в СССР Авереллу Гарриману герб США, выполненный из ценных пород дерева. Как выяснилось позднее, в герб было встроено уникальное подслушивающее устройство, разработанное в лагерной шарашке в 1943 году советским изобретателем Львом Терменом. Его удалось обнаружить только благодаря информации от перебежчика из ГРУ Петра Попова в 1952 году. Прибор передавал информацию из кабинета посла в течение семи лет. Впрочем, Дональд Трамп сразу сказал, что передаст мяч своему 12-летнему сыну Бэррону.



Елена Черненко, Юрий Барсуков, Марианна Беленькая, Александра Джорджевич, Михаил Коростиков, Екатерина Мареева Источник - kommersant.ru

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