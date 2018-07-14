НАТО профинансирует афганский спецназ

07:39 17.07.2018 Сегодня на саммите глав государств и правительств стран-членов НАТО было принято решение о продлении до 2024 года финансирования сил безопасности Афганистана. Как заявил на итоговой пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, текущий уровень финансирования афганских силовиков странами НАТО (за исключением США) составляет около 1 млрд долларов в год.



"Эти средства идут на поддержку, в частности, полицейских сил, на реализацию учебных программ, - сказал Йенс Столтенберг. - Мы даем не только финансирование, но и инструкторов". По словам генсека НАТО, сегодня приоритетными с точки зрения финансирования являются три проекта: силы спецназа, которые очень хорошо зарекомендовали себя в борьбе с талибами, создание афганских военно-воздушных сил, а также совершенствование командного управления (в том числе, через создание и поддержку военно-учебных заведений).



"На саммите в Брюсселе мы приняли решение продлить наше присутствие в Афганистане до тех пор, пока там не изменится ситуация", - сказал Йенс Столтенберг.



Андрей Серенко Источник - независимая газета

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