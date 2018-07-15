|Два бомжа. Британская скрипалиниада, - Э.Лимонов
21:26 16.07.2018
Два бомжа
у нас люди мрут стаями мух, глотнув метилового алкоголя, а в Англии что нет жидкостей?
Эдуард Лимонов
15 июля 2018
Два лондонских бомжа,они же синяки, они же наркоши - неустанно рыскавшие по помойкам где-то нашли, что-то что лизнули или выпили.Ну два бомжа, представьте, смоделируйте по нашим бомжам, они везде одинаоковые. Немолодые, ему 45-ть, ей 44-е, у него еще есть комната, она живет в ночлежке, представьте их жизнь.
Мнительные британцы и мнительный Скотланд-Ярд тотчас объявили о второй серии "дела Скрипалей". Их не смущает ничто в этой истории, они насмотрелись отечественного Шерлок Холмса и повсюду видят русских офицеров ГРУ. Они себе верят, у меня сомнений в этом нет, британские полицейские и британские политики. Они не врут, у них только воображение а ля Шерлок настроено.
Но, гнойные, "новичок", что в бутылочках хранят ? Ну побойтесь бога, это же не недопитые остатки вина или джина? У нас люди мрут стаями мух, глотнув метилового алкоголя, а в Англии что нет жидкостей? Почему обязательно "новичок"?
Могли украинцы травануть, те самые что Скрипалей - сели перед синюшной бабой в этом парке королевы, выпили чего-то и бутылку оставили недопитой, подменив, оставили чего-то там недопитое. Она, украинцы ушли,подскочила, бутылку хвать, и как настоящая баба в клюве любимому вонючему Чарли понесла, к нему прямо из парка.
Теперь два бомжа- самые популярные персонажи Великобритании, королеву собой затмили.