Два бомжа. Британская скрипалиниада, - Э.Лимонов

21:26 16.07.2018 Два бомжа

у нас люди мрут стаями мух, глотнув метилового алкоголя, а в Англии что нет жидкостей?



Эдуард Лимонов

15 июля 2018



Два лондонских бомжа,они же синяки, они же наркоши - неустанно рыскавшие по помойкам где-то нашли, что-то что лизнули или выпили.Ну два бомжа, представьте, смоделируйте по нашим бомжам, они везде одинаоковые. Немолодые, ему 45-ть, ей 44-е, у него еще есть комната, она живет в ночлежке, представьте их жизнь.



Мнительные британцы и мнительный Скотланд-Ярд тотчас объявили о второй серии "дела Скрипалей". Их не смущает ничто в этой истории, они насмотрелись отечественного Шерлок Холмса и повсюду видят русских офицеров ГРУ. Они себе верят, у меня сомнений в этом нет, британские полицейские и британские политики. Они не врут, у них только воображение а ля Шерлок настроено.



Но, гнойные, "новичок", что в бутылочках хранят ? Ну побойтесь бога, это же не недопитые остатки вина или джина? У нас люди мрут стаями мух, глотнув метилового алкоголя, а в Англии что нет жидкостей? Почему обязательно "новичок"?



Могли украинцы травануть, те самые что Скрипалей - сели перед синюшной бабой в этом парке королевы, выпили чего-то и бутылку оставили недопитой, подменив, оставили чего-то там недопитое. Она, украинцы ушли,подскочила, бутылку хвать, и как настоящая баба в клюве любимому вонючему Чарли понесла, к нему прямо из парка.



Теперь два бомжа- самые популярные персонажи Великобритании, королеву собой затмили. Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531765560

Новости Казахстана

