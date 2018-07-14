Узбекистан и Кыргызстан договорились по двум спорным участкам границы

21:19 16.07.2018 Бишкек. 16 июля. КирТАГ – Узбекистан и Кыргызстан определили прохождение линии границы по двум отрезкам, в том числе по участку Гава и частично по Гавасаю, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



В соответствии с планом-графиком, утвержденным правительствами двух стран, в период с 9 по 15 июля в Оше (Кыргызстан) состоялись очередные переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации государственной границы.



"В ходе переговоров были рассмотрены итоги совместных полевых обследований, проведенных со 2 по 7 июля 2018 года на участках, расположенных в пределах Наманганской и Ферганской областей Узбекистана по смежеству Баткенской и Жалал-Абадской областями Кыргызстана", – отметили в МИД.

По результатам совместных полевых обследований определено прохождение линии границы по двум отрезкам, в том числе по участку Гава и частично по Гавасаю.



По итогам переговоров подписан соответствующий протокол.

Напомним, что протяженность госграницы между странами превышает 1370 километров. В ходе визита Шавката Мирзиеева в сентябре прошлого года в Кыргызстан был подписан договор по описанию 85% границы (около 1200 км). Источник - КирТАГ

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