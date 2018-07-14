Экс-директор ЦРУ обвинил Трампа в государственной измене

20:12 16.07.2018 16 июля 2018, Сергей Гурьянов



Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что выступление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является госизменой.



"Выступление Дональда Трампа в Хельсинки вышло за порог "высоких преступлений и проступков" (преступления должностных лиц). Это было не что иное, как государственная измена", – написал Бреннан в своем Twitter.



Он заявил, что Трамп находится целиком "в кармане Путина", и призвал обратить внимание на заявления Трампа республиканцев.



На пресс-конференции Трамп признал убедительными доводы Путина по обвинениям в адрес России о "вмешательстве" в американские выборы, также фактически признал возможность реализации проекта "Северный поток – 2" и признал ошибки США перед Россией.



Американский журналист заявил, что выступление Трампа было "позорным". Источник - vz.ru

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