Пакт Путина-Трампа: Порошенко и Меркель оцепенели от страха

18:17 16.07.2018 Президенты РФ и США поделят сферы влияния в Европе



Андрей Полунин

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Николай Топорнин

Сергей Марков



16 июля в 13:15 (время совпадает с московским) в Хельсинки начнется исторический саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Предполагается, встреча лидеров займет три часа с учетом пресс-конференции. Как отмечал помощник российского президента Юрий Ушаков, лидеры двух стран не планируют принимать итоговых документов на встрече, но могут дать соответствующие поручения своим делегациям.



С одной стороны, прорывов от переговоров Трампа и Путина никто не ждет. С другой, партнеры США - и прежде всего, Германия и Украина - демонстрируют явную нервозность. Они опасаются, что лидеры сверхдержав найдут общий язык и заключат сделки, которые выгодны России и Америке, но которые в грош не ставят их собственные интересы.



Накануне саммита министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас предостерег главу Белого дома от "сделок за счет союзников". В интервью Bild глава германского МИДа заявил, что "односторонние сделки за счет собственных союзников нанесут ущерб и США". "Кто бьет по своим партнерам, рискует в итоге оказаться в проигрыше", - предупредил Маас.



В последнее время Германия и лично канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно становилась объектом нападок со стороны Трампа за недостаточные, на его взгляд, расходы на оборону. В Германии подозревают, что время для встречи Трампа с Путиным - через несколько дней после прошедшего 11?12 июля саммита НАТО - выбрано не случайно. "Это попытка спровоцировать Европу", - заявил немецкий политолог Штефан Майстер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.



На его взгляд, продолжающееся ослабление трансатлантических связей отвечает интересам Кремля. "Москва хочет заключить с Западом сделку и сыграть новую роль в обеспечении европейской безопасности. Кремль заинтересован в том, чтобы Америка дистанцировалась от Европы. Именно такого сценария развития событий опасается Берлин", - считает Майстер.



Еще один вопрос, который волнует Берлин - это строительство газопровода "Северный поток-2". Из-за этой сделки Трамп назвал Меркель "заложницей" России и выразил мнение, что "Германия находится под полным контролем" Москвы.



Оба вопроса напрямую касаются Украины, которая рискует остаться и без транзитного газа из России, и без покровительства США. Как рассказал глава Евросовета Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN24, "в нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторгов относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине".



Неслучайно, видимо, на июньском саммите G7, как сообщали СМИ, Трамп заявил, что Крым принадлежит России, поскольку там живут русскоязычные. Кроме того, глава Белого дома усомнился в целесообразности оказания финансовой помощи Киеву, подчеркнув, что "Украина - одна из самых коррумпированных стран в мире".



Какие сделки, которых заранее боятся Меркель и Порошенко, могут заключить Путин и Трамп?



- Европа действительно боится, что лидеры США и Россия заключат сделки, причем непубличные, - отмечает экс-директор информационного офиса Совета Европы, преподаватель кафедры европейского и конституционного права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. - Что-то вроде секретного пакта по ряду узловых вопросов. И прежде всего - по ситуации с Крымом и Донбассом.



Трамп, замечу, высказывался по этой теме нечасто и неконкретно. Например, вскользь сказал, что Крым является российским, потому что население там говорит по-русски. Разумеется, это полностью противоречит точке зрения европейских стран - в том числе Германии и Франции, гарантов минского процесса.



По Донбассу у Трампа тоже есть поле для маневра. С одной стороны, Америка поддерживает Петра Порошенко - в марте стало известно, что США в течение полугода потратят $ 200 млн. на военную помощь Украине, и еще $ 420 млн. - на невоенную помощь стране. Вместе с тем, Трамп не спешит заявлять повсюду, что Украину "обидели", и что на нее "напала" Россия. Я считаю, у самого Дональда Трампа нет цельности в отношении Крыма и Донбасса.



"СП": - Но Порошенко встречался с Трампом, и имел возможность изложить ему украинскую точку зрения на события. Трамп не взял ее за основу?



- Да, Порошенко прилетал в июне 2017 года на встречу с Трампом в Вашингтон, а в июле 2018 сталкивался с американским лидером на саммите НАТО, где альянс принял декларацию о том, что приветствует стремление Украины стать членом организации.



Но, что характерно, вслед за этим Трамп охладил энтузиазм партнеров по блоку, заявив, что США могут рассмотреть выход из НАТО. Он не сказал партнерам привычных слов о солидарности и усилении командного взаимодействия - зато не раз повторял, что государства-члены альянса должны платить.



Все это создает Трампу пространство для новых договоренностей с Путиным. Тем более, президент США не раз демонстрировал, что не любит придерживаться былых договоренностей.



Напомню, в июне США покинули Совет по правам человека ООН - потому что там якобы обижают Израиль. В мае вышли из всеобъемлющей сделки по Ирану. Документ был согласован на уровне Совбеза ООН - казалось, куда уж выше. В марте Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, России и Китая. Европейцы умоляли его пошлины не вводить. Но президент США был тверд - решения не пересмотрел, а также заявил, что будет и впредь защищать Америку от нечестной торговли.



При этом Трамп однозначно поддерживает Brexit, и тем самым способствует ослаблению единой Европы. Он считает, что на экономике США наживаются, в основном, европейские компании, и его это категорически не устраивает.



На деле, Трамп считает, что последовательное отстаивание интересов Америки - это правильно. На внешней арене он будет делать все, что приносит дивиденды США - как государству, так и бизнесу, в том числе на европейском направлении.



"СП": - Европу это пугает?



- Это совершенно не вписывается в картину взаимоотношений Европы с США, которая была еще недавно - при Бараке Обаме. Прежде это были теплые и комфортные взаимоотношения - американцы поддерживали европейцев, вместе они выдумали общего врага, Россию, против которого сообща вводили санкции.



Но Трамп разрушил эту идиллию. И сейчас, я считаю, Брюссель пребывает в политической прострации. К тому же в Европе считают, что Трамп способен переизбраться в 2020 году, и остаться президентом США до 2024 года. По меркам политики, это очень большой срок. За это время с высокой вероятностью уйдет с поста президента Франции Эмманюэль Макрон, рейтинг которого неуклонно падает, не говоря об Ангеле Меркель.



С другой стороны, Европа охвачена фобией, что Россия - это соперник и оппонент. Казалось, с 2014 года можно было разобраться, что происходит на украинском направлении, но европейский Запад упорно слышит только Киев в этом затянувшемся конфликте.



Именно поэтому Германию, Францию, Польшу и Украину пугает, что за их спиной Трамп с Путиным договорятся о разделе сфер влияния. Они боятся, что президент США, в конце концов, махнет на Украину рукой и скажет: да, прав Путин, Киев только воду мутит. И тогда окажется, что без США поддерживать русофобский режим на Украине европейцам чрезвычайно не с руки.



"СП": - Какой сделки от встречи Путин-Трамп ждете именно вы?



- Я вполне допускаю, что президенты России и США ни о чем конкретном не договорятся. Это вариант вполне в духе Дональда Трампа. При этом он - бьюсь об заклад - назовет Россию великой страной, а Путина - отличным парнем.



Нам в этой ситуации важно понимать: встреча с Трампом - это попытка снизить напряженность, ослабить санкции, продвинуться в украинском урегулировании. Но мы, как и Европа, не знаем заранее, по каким направлениям удастся сблизить позиции с США. Это значит, финал встречи Путин-Трамп остается непредсказуемым и для нас.



- Встреча Трампа и Путина кардинально отличается от традиционных российско-американских саммитов, - считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. - Президент США выглядит почти революционером - таких не было со времен Теодора Рузвельта. Президент Путин - политик, которого мечтает свергнуть вся глобалистская мировая элита, и которому, тем не менее, симпатизируют миллионы людей по всему миру. Прибавьте к этому беспрецедентно плохие отношения РФ и США - таких не было с Карибского кризиса 1962 года.



Напомню, что встречу лидеров двух стран отменил еще в 2013 году Барак Обама - до крымских событий, из-за дела Эдварда Сноудена. И только теперь встреча состоится. Причем, Трамп на ней де-факто представляет себя, а не американское государство: Минобороны США, ЦРУ и Госдепартамент выступали категорически против этого саммита.



Именно поэтому сделки на встрече Трамп-Путин могут быть любые. Эти сделки не готовились заранее госструктурами США, что несет серьезный элемент неожиданности. Тем более, бизнес-стиль Трампа находится вне привычных рамок бюрократии.



Трампу от Путина нужно, я считаю, чтобы Иран не получил большую власть над новым правительством Сирии. На мой взгляд, Путин против этого не возражает - у нас нет особых обязательств перед Тегераном. Мы помогли Исламской республике выйти из-под режима санкций, рассчитывая, что в благодарность иранцы заключат ряд контрактов с российскими компаниями. Однако Тегеран побежал заключать контракты с США и Китаем, позабыв о России.



Нас же, понятно, интересует Украина. Не думаю, что и на этом направлении подготовлена какая-то сделка. Нам бы хотелось, чтобы американцы максимально убрались из Украины, и перестали поддерживать киевский режим. Обмен тут вряд ли возможен. Но возможен, я считаю, другой формат. Трамп лично не занимается Украиной, и почти наверняка не знает следующие факты: США поддерживают в "незалежной" неонацистов, а американские военнослужащие принимают соучаствуют в преступлениях против человечности.

Эти военнослужащие могут быть захвачены и отправлены под суд в Донецке - для США это станет позорищем.



Если Трамп об этом узнает, по возвращении в Вашингтон он может ударить кулаком по столу, и потребовать прекратить поддержку Украины. Это гарантировано приведет к обрушению киевского режима. Источник - СвободнаяПресса

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