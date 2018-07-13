Правительство Узбекистана будет отменять студенческие стипендии постепенно

13:35 16.07.2018 Правительство Узбекистана задумывалось над отменой стипендий студентам и, вероятно, постепенно отменит их. Об этом министр высшего и среднего специального образования Ином Маджидов заявил в интервью изданию "Gazeta.uz".



"Стипендия - это вопрос социальной защиты студента. 70% студентов будут против отмены стипендий. Принять однозначное решение по этому вопросу сложно. Если сделать сумму контракта дифференцированной, то получится, что кто-то платит за другого", - заявил Маджидов.



Он добавил, что существует много студентов, для которых стипендия важна, тем не менее правительство будет вынуждено отменить выплаты учащимся. "Мы постепенно придем к ее отмене, как в зарубежных странах. Те, кто думает, что правительство не рассматривает эти идеи, ошибаются. Сумма контракта на данный момент небольшая, и она не покрывает всех затрат вузов. Нужно учитывать, что развитие вузов зависит от этого", - сказал министр.



Образцами для подражания он назвал образовательные системы Южной Кореи, Англии, Германии, Японии, США. В Южной Корее, где ситуация с образованием в 1970-х годах напоминала узбекскую, установили надбавку к зарплате учителям в размере 200 долларов, независимо от зарплаты, указал Маджидов. Напомним, что его коллега, министр народного образования Шерзод Шерматов, на днях выступил с предложением повысить зарплаты преподавателям "в разы". По его мнению, только так можно добиться повышения престижа и изменения отношения к этой профессии, которого потребовал президент Шавкат Мирзиеев.



Идею урезать или отменить стипендии, чтобы не повышать стоимость обучения, предложили правительству в парламенте. По расчетам депутатов, при полном отказе от стипендий в вузах стоимость составит 1,5-2 млн сумов ($190-255).



Один из депутатов, выступивших с этой инициативой, Расул Кушербаев сетовал, что не получил ответа из правительства, в то время как Министерство высшего образования отчиталось, что с 2018/2019 учебного года стоимость контрактов на обучение вырастет на 12,3-24,7% (на 18,5% в среднем) из-за увеличения стипендий и зарплат преподавателям. Зарплаты с 1 сентября в среднем увеличены на 25%. Источник - Фергана

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