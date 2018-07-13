Казахстанский школьник изобрел перчатку для синтезирования речи глухонемых

12:47 16.07.2018 15-летний казахстанец из физико-математической интеллектуальной школы Актобе Нурдаулет Таумергенов получил главный приз конкурса Science Fair ("Научная ярмарка") на Международной школьной научной конференции в Якутске (российская Республика Саха) за проект по синтезированию устной речи из жестового языка при помощи перчатки GloveSpeaker, сообщается на официальном сайте Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха.



Чек на $5 тыс. ему вручили председатель программного комитета Международных интеллектуальных игр (МИИ), профессор Национального университета Сингапура Леонг Чуан Квек и президент компании-спонсора приза MyTona Александра Баишева. Три первых места из пяти заняла команда из 13 учащихся математической школы при Национальном университете Сингапура, они получили Кубок МИИ.



Изобретение Таумергенова - перчатка GloveSpeaker - должно помочь немым общаться с говорящими. Как передает якутское агентство Ysia.Ru, школьник сделал достаточно простые датчики, которые можно ввести в массовое производство. После победы на конкурсе школьник надеется найти спонсора для массового производства. GloveSpeaker подключается к мобильному телефону по Bluetooth, и текст моментально отображается на экране телефона, а затем программа озвучивает фразы.









В Казахстане свою работу школьник из Актобе представил в марте 2018 года на мероприятии "Астана город будущего: архитектура столицы. 20 лет", сообщало местное издание "Елорда инфо". "Немые люди, "разговаривая" на языке жестов, могут транслировать этот язык в обычную речь при помощи телефона. Можно получить из одной перчатки 32 фразы, а если использовать обе, то количество фраз увеличится до 1024", - объяснил Таумергенов.



Он отметил, что рассматривал с напарником и другие варианты, но остановился на перчатке, "потому что она всегда под рукой и считается самой удобной". "Можно сделать перчатку водонепроницаемой, утепленной для зимы, или упрощенной для весеннего и летнего периодов", - рассказал разработчик.



"Нажимаете кнопки, и вводятся фразы. Можно одновременно две кнопки нажать или все, можно делать комбинацию. Также эти символы можно преобразовать в алфавит и через него строить слова", - отметил школьник. Для изобретения он разработал специальное приложение для телефона, которое поддерживается на всех платформах и связывается с перчаткой через Bluetooth. "Прототип стоит $30. Мы покупали процессор Arduino через интернет-сайты, а телефон есть у каждого. Даже через самый простой телефон, который поддерживает Bluetooth, можно воспроизводить звуки", - подчеркнул изобретатель.



Научная конференция в Якутске, где победил Нурдаулет Таумергенов, проводилась в рамках Первых Международных интеллектуальных игр, церемония закрытия которых состоялась 14 июля. Кубок разыгрывался по результатам пяти конкурсных дисциплин, в которых приняла участие 151 школа: олимпиады по физике, химии, математике и информатике "Туймаада", научной конференции-конкурса "Yakutsk International Science Fair", 3D-моделирования, Хакатона (командной разработки программного обеспечения) и "Игр роботов". Источник - Фергана

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