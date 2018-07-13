За полгода в Узбекистане выявили $36 млн нецелевых расходов

12:34 16.07.2018 Государственный финансовый контроль Узбекистана за первые полгода провел 2837 контрольных мероприятий, выявив в 2334 случаях незаконные расходы, присвоения и нецелевое использование на общую сумму 279,2 млрд сумов ($35,7 млн). Отчет о мероприятиях опубликован на сайте Минфина республики.



Из этой общей суммы на недостачи и присвоения приходятся 35,2 млрд сумов ($4,5 млн), на незаконные расходы - 122,6 млрд сумов ($15,7 млн), а нецелевое использование средств фондов при Минфине составило 120,7 млрд сумов ($15,4 млн). Почти 57 млрд сумов удалось вернуть, материалы по 1547 проверкам переданы правоохранительным органам.



Большинство проверок (2275) прошли в бюджетных организациях или учреждениях, там выявлено нецелевое использование средств на сумму 21,7 млрд сумов ($2,7 млн), из них материалы по 1126 объектам переданы в правоохранительные органы. 62 руководителя привлечены к административной ответственности.



382 проверки были проведены по вопросу целевого использования средств государственных фондов, в частности при Министерстве финансов. Здесь незаконные расходы составили 127,3 млрд сумов ($16 млн) на 329 объектах. Незаконные расходы на сумму 103,6 млрд сумов ($13 млн) выявлены в 85 из 95 проверенных хозяйствующих субъектов.



31 проверка прошла на хлопкоочистительных предприятиях акционерного общества "Узпахтасаноат". Там проверялась достоверность учета и отчетности, приемки, хранения и производства хлопковой продукции и соответствие объемов заготовленного хлопка-сырца статистической отчетности и фактическим данным урожая 2017 года. Проверки выявили незаконные расходы на 25,2 млрд сумов (более $3 млн).



Выявлено 22 факта недостачи, присвоений и незаконных расходов на 1,3 млрд сумов ($16,6 млн) при использовании средства "Фонда развития детского спорта", кредитов, гарантированных правительством, и так далее.



Всего главное управление Финконтроля получило от физических лиц 406 обращений за полгода, в 30 случаях факты подтвердились полностью, в 72 - частично, в 121 - не подтвердились, и 23 обращения находятся на рассмотрении.



В декабре 2017 года в системе Минфина начались массовые чистки, после того как работу ведомства раскритиковал президент Шавкат Мирзиеев, потребовавший привести на место недобросовестных сотрудников "молодых люди, которые любят свою Родину". После этого были уволены сотни сотрудников, с начала 2018 года в системе Минфина назначены 93 новых руководителя.



В мае Мирзиеев создал при Генпрокуратуре департамент по борьбе с экономическими преступлениями, который должен выявлять случаи отмывания денег и подозрительного расходования бюджетных средств. Источник - Фергана

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531733640

Новости Казахстана

