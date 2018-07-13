Дикари-с. Беспорядки во Франции после ЧМ-2018: Полиция применила слезоточивый газ

08:40 16.07.2018 Беспорядки произошли в нескольких городах Франции во время празднования победы сборной на чемпионате мира 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.



Как пишет газета Parisien, в Париже беспорядки случились в районе Елисейских полей. Болельщики били витрины, ломали декорации, кидали бутылки. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, а позднее водометы, чтобы разогнать толпу.



По данным радиостанции France Info, в Лионе также полиция применила слезоточивый газ против болельщиков, кидавших в полицию пустые банки недалеко от фан-зоны. Позднее прибыли пожарные бригады, чтобы потушить подожженные мусорные баки.



В Марселе полиция остановила запуск дымовых снарядов и петард, использование которых запрещено. Семь человек были задержаны.



Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России. Сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом, обыграв команду Хорватии в финале. Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 4:2. Источник - tengrinews.kz

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