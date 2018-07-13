 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 16.07.2018
08:40  Дикари-с. Беспорядки во Франции после ЧМ-2018: Полиция применила слезоточивый газ
08:32  Грядущий экономический кризис будет..., - М.Хазин
08:28  В Оше прошел велозабег "Вместе против торговли людьми". Актуально, однако
08:21  Беркут пытался утащить девочку во время кыргызского этнофестиваля "Тескей жээк" на Иссык-Куле
08:19  В Узбекистане фермерам "навязывают" покупку отечественных авто
07:55  Трамп заготовил Путину ближневосточные сюрпризы, - В.Мухин
07:52  Китай сеет раздор между США и ЕС, - В.Скосырев
01:03  Постамериканская глобализация мировой экономики в эпоху Трампа, - Адам Позен
00:39  Аркадаг ввел в Туркмении "сухой закон"
00:26  Тридцатилетняя война. Ее уроки актуальны и сегодня, - Герфрид Мюнклер
00:11  США нащупали болевую точку китайской экономики
00:10  Саудовская Аравия покушается на молодежь Таджикистана
00:05  Миф о либеральном порядке, - Грэм Эллисон
Воскресенье, 15.07.2018
16:56  В Таджикистане втрое повысили акциз на питьевую воду
15:23  Верховный суд Индии предложил снести Тадж-Махал
15:19  Южно- и северо-корейские пинг-понгисты решили выступать единой командой
13:41  Об одиночестве России и неизведанной Евразии, - В.Малявин
13:39  Быстро текущий момент. Природа миропорядка и кризиса глазами ведущих мировых ученых-международников
13:35  Россия успешно испытала страшный сон Пентагона ракету "Кинжал"
13:33  В ООН согласовали текст первого в истории глобального договора о миграции
13:31  Японский супер-потоп унес жизни уже 216 человек. И это не конец...
13:11  Европа в шоке. Начало конца НАТО, - Д.Марьянович
13:10  Сырьевая дипломатия Кремля, - С.Кожемякин
11:04  Арестован экс-глава Самаркандской области и министр Узбекистана Т.Джураев
08:43  Коварство по-соседски. НАТОвские страдания Норвегии, - Р.Устраханов
Суббота, 14.07.2018
20:37  "Спортивный праздник без стереотипов": что больше всего впечатлило иностранных болельщиков на ЧМ-2018
19:52  35 казахстанцев, разыскиваемых по подозрению в коррупционных преступлениях, скрываются за рубежом
15:50  Рабочие Шымкентского НПЗ не получают зарплату уже ровно год. Пора на баррикады
15:47  Скончалась Народная артистка Казахстана Замзагул Шарипова
13:15  Запад рушится как СССР, - Эдвард Лукас
13:14  Реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены
13:12  Археологи решились открыть двухтысячелетний черный саркофаг, хранящий тайны древней Александрии
13:10  Лингвоцид. Уничтожение русских на Украине: язык как маркер, - А.Анпилогов
12:58  Как погибла целая бригада морпехов США, - "НВО"
12:57  Подборка цитат о "единстве" и "чистокровности" таджиков (полемика), – Н.Мингбаев
08:44  Брат и племянница экс-президента Армении Саргсяна, а также бывший министр обороны Арутюнян объявлены в розыск в странах СНГ
08:42  Лола Каримова-Тилляева с мужем продали свою жемчужину - оптовый рынок "Абу-Сахий"
08:29  Упразднение Человека. Будет один прогресс, а человек станет его функцией, - А.Дугин
08:02  Нервы сдают. Западный мир сегодня находится в том же состоянии, что и СССР в конце 80-х, - Михаил Хазин
07:48  Вьетнам – неусвоенный урок Америки, - Сергей Печуров
06:49  Террористы взрывают предвыборные митинги в Пакистане - более 120 погибших
00:43  Арестован бывший глава "Уздонмахсулот" Сурат Хайдаров
00:42  Неудачный сезон. Власти Узбекистана массово сносят частные дома вдоль президентской трассы на курорт
00:17  Что, если Трамп встретится с Путиным не как с коллегой, а как с куратором? - New York Magazine
00:05  Боевики "Талибана" все ближе подбираются к Кыргызстану, - "ВБ"
Пятница, 13.07.2018
22:00  "Бесстыжие!". Казахов-уятменов оскорбил кара-жорго в плавках
14:25  Не тем курсом. Перекосы казахстанского экспорта в Россию, - Петр Своик
14:14  В Пентагоне пропали триллионы. Военное ведомство сверхдержавы подозревается в сверхприписках
14:08  Как создавались и почему были разрушены форпосты казачьей стражи на границах России (история), - А.Бартош
14:07  Трамп с домашней заготовкой. Чего ждать от саммита в Хельсинки
14:03  Кто же сбил "Боинг" над Донбассом? - А.Храмчихин
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В Оше прошел велозабег "Вместе против торговли людьми". Актуально, однако
08:28 16.07.2018

В Оше накануне состоялся велозабег, приуроченный к Международному дню против торговли людьми. Сообщает мэрия города.

В велозабеге приняли участие 64 человека в возрасте от 12 до 55 лет, в том числе 5 девушек.

По итогам велозабега победителям вручены ценные подарки. Главный приз – спортивный велосипед выиграл студент Шахбоз Исамидинов.

Кроме того, призерам велозабега вручены сертификаты на посещение кафе, кинотеатров и учебных центров города, а также поощрительные призы.

Данная велогонка привлекла внимание всех участников и общественности к актуальной проблеме торговли людьми. Данное мероприятие прошло в рамках масштабной информационной кампании "Вместе против торговли людьми!" при поддержке Международной организации по миграции, мэрии города Ош и в рамках проекта "Достоинства и права".

Мероприятие организовано общественным фондом ISEDA, международными и неправительственным организациями совместно с комитетом по делам молодежи и комитетом по физической культуре и спорту мэрии города Ош.

Источник - kyrtag.kg
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