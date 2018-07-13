В Оше прошел велозабег "Вместе против торговли людьми". Актуально, однако

08:28 16.07.2018 В Оше накануне состоялся велозабег, приуроченный к Международному дню против торговли людьми. Сообщает мэрия города.



В велозабеге приняли участие 64 человека в возрасте от 12 до 55 лет, в том числе 5 девушек.



По итогам велозабега победителям вручены ценные подарки. Главный приз – спортивный велосипед выиграл студент Шахбоз Исамидинов.



Кроме того, призерам велозабега вручены сертификаты на посещение кафе, кинотеатров и учебных центров города, а также поощрительные призы.



Данная велогонка привлекла внимание всех участников и общественности к актуальной проблеме торговли людьми. Данное мероприятие прошло в рамках масштабной информационной кампании "Вместе против торговли людьми!" при поддержке Международной организации по миграции, мэрии города Ош и в рамках проекта "Достоинства и права".



Мероприятие организовано общественным фондом ISEDA, международными и неправительственным организациями совместно с комитетом по делам молодежи и комитетом по физической культуре и спорту мэрии города Ош. Источник - kyrtag.kg

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