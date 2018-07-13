Беркут пытался утащить девочку во время кыргызского этнофестиваля "Тескей жээк" на Иссык-Куле

08:21 16.07.2018 В Тонском районе, где проходит этнофестиваль "Тескей жээк", 15 июля беркут напал на школьницу. Как сообщил корреспондент "Азаттыка" с места события, девочка выбежала на площадку для показательных выступлений. Беркут когтями схватился за спину ребенка. Девочку увезли в больницу.



Состояние 8-летней девочки, пострадавшей от нападения беркута во время этнофестиваля на Иссык-Куле, хорошее. Врачи наложили ей несколько швов и выписали домой. Об этом сообщил режиссер Эрнест Абдыжапаров, который отвез ребенка в больницу.



"Винить здесь никого нельзя. Во время показательных выступлений девочка вдруг выбежала на площадку. Нападение беркута не было таким сильным, как на животных", - сказал он.



Программа этнофестиваля включает в себя различные игры кочевников, мастер-классы и выставку достижений ремесленников, демонстрацию элементов традиционной охоты салбуурун и другое. Гости и участники фестиваля могут ознакомиться с традициями и бытом кочевников. Воссозданы юрты кочевников с их внутренним убранством, действуют мастерские ремесленников по изготовлению изделий ручной работы. Источник - centralasian.org

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