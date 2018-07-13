В Узбекистане фермерам "навязывают" покупку отечественных авто

08:19 16.07.2018 Глава Джизакской области Эргаш Солиев заставляет фермеров, выполнивших план по сдаче зерна, сдать оставшуюся пшеницу по госцене и взять в кредит автомобили, произведенные на заводе в Асаке.



Один из фермеров из Зафарабадского района Джизакской области, пожелавший остаться неизвестным, пожаловался репортеру "Озодлика" на то, что 12 июля представители обладминистрации заставили его собрать урожай зерна, оставшийся в поле после выполнения плана по сдаче зерна, и продать его по госцене.



"Государство покупает у нас килограмм зерна по 750 сумов (около 0,1 доллара). Если, к примеру, государство купит у меня 50 тонн зерна, оставшегося после выполнения плана по сдаче зерна, то эта сумма составит 37,5 миллиона сумов. Если бы это зерно осталось у меня и я продал бы его по рыночной стоимости, то есть по 1600-1700 сумов за килограмм, то заработал бы как минимум 80 миллионов сумов. Я проигрываю аж 42,5 миллиона сумов. Однако наш хоким хочет показать, что якобы такими авто награждают передовиков, а на самом деле, в открытую обирают фермеров, – говорит фермер из Зафарабадского района Джизакской области.



По словам другого фермера из Джизакской области, фермеров, у которых осталось 30 тонн зерна после выполнения госплана, заставляют купить автомобиль марки "Спарк", 40 тонн зерна – автомобиль марки "Равон", 50 тонн – автомобиль "Джентра" и 100 тонн – автомобиль марки "Каптива".



"Выручка от продажи зерна по госцене окупает лишь половину стоимости автомобиля. На оставшуюся сумму оформляют кредит в "Халк банке". Нам объяснили, что эту сумму будут вычитывать с тех денег, которые мы получим от урожая пшеницы и хлопка. Кредитные проценты также легли на наши плечи. Власти области пригрозили нам, что если мы не купим автомобили, то они не выдадут нам комбайн для сбора осташегося урожая, – жалуется фермер.



Однако глава Зафарабадского района Ибрагим Каршибаев заявил, что не вмешивался в вопрос сбора урожая зерна фермеров, оставшегося после выполнения госплана. "Они берут эти машины, составляя договоры, никто их не заставляет. Я даже не знаю, сколько наших фермеров взяли автомобили, потому что не вмешиваюсь в этот вопрос", – заявил глава района.



Не представившийся сотрудник администрации Джизакской области подтвердил информацию о том, что в область из автомобильного завода GM O’zbekiston в Асаке привезли 300 автомобилей для продажи местным фермерам. Он добавил, что эти автомобили были привезены для награждения передовиков по уборке зерна. Источник - centralasian.org

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