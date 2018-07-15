 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп заготовил Путину ближневосточные сюрпризы, - В.Мухин
07:55 16.07.2018

Вашингтон не собирается отдавать режиму Асада нефтяные поля и создает новые авиабазы в регионе

Об авторе: Владимир Георгиевич Мухин – обозреватель "Независимой газеты".
15.07.18

Перспективы саммита РФ–США в Хельсинки по сирийскому вопросу выглядят весьма туманно. Судя по высказываниям помощника президента РФ Юрия Ушакова, Кремль надеется, что на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа будет достигнута договоренность о совместном урегулировании ситуации в Сирии. Но сделанное главой российского МИДа Сергея Лаврова заявление о том, что США в Сирии ловят "рыбу в мутной воде", как бы обесценивает эти надежды. "Я не верю, что это именно то, чего хотят США, однако, взглянув на факты, именно это и происходит", – отметил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Действительно, американцы не раз доказывали, что они имеют на Ближнем Востоке собственные интересы. И их цели и задачи слабо связаны с тем, чего хочет в регионе Россия. Пока Вашингтон и Москва там в большей степени враги, соперники, чем партнеры. Видимо, предстоящая встреча лидеров двух стран должна способствовать переменам. Об этом говорят и в США, и в РФ.

Однако, учитывая все обстоятельства, американцы вряд ли уступят Москве свои позиции. Например, как следует из сообщений с Ближнего Востока, США вопреки своим обещаниям не сокращают, а увеличивают военное присутствие в регионе. И причина этому не Москва и даже не Дамаск, а реальное присутствие в регионе шиитских формирований и военных структур Ирана.

Как сообщил вчера телеканал PressTV со ссылкой на иракские СМИ, Вооруженные силы США планируют создать новые базы на территории Ирака и Кувейта. По данным телеканала, американцы планируют создать авиабазу в иракской провинции Анбар "для контроля за дорогой, соединяющей Багдад с Дамаском, а также за территориями на западе страны". Нет большого секрета в том, что на этих территориях, борясь с остатками террористов из "Исламского государства" (ИГ – запрещено в РФ), действуют шиитские формирования, которые поддерживает Иран. А путь из столицы Ирака в Дамаск используется для снабжения действующих в Сирии подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отрядов ливанской "Хезболлы", ополчения афганцев-хазарейцев "Фатимиюн" и т.п. Американцам это не нравится. Отсюда и планы строительства баз, чтобы плотнее контролировать ситуацию. Иракские СМИ отмечают, что новый военный объект США в провинции Анбар станет третьим объектом Пентагона наряду с размещенными там авиабазами Айн аль-Асад и Хаббания.

Почему американские базы в Ираке будут контролировать ситуацию в Сирии, говорить не приходится. В Ираке они действуют легитимно. А на территории Сирии – как бы для борьбы против ИГ. Дамаск против таких действий и считает земли, которые удерживают в стране США и их союзники, оккупированными.

Заметим, что на территории Сирийской Арабской Республики (САР) действуют 19 военных баз США и их союзников. По данным эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО МИД РФ Владимира Козина, в странах, находящихся вблизи САР, размещены 22 военные базы и объекта США, которые действуют "с целью бесперебойного снабжения оружием, боеприпасами, горюче-смазочными материалами и продовольствием боевиков" формирований, оппозиционных Дамаску.

Трамп только будет встречаться с Путиным, а госсекретарь Майкл Помпео на прошлой неделе, посещая Объединенные Арабские Эмираты, уже заявил о новой стратегии США на Ближнем Востоке. По его словам, после поражения ИГ главная цель Вашингтона там – "сформировать региональную коалицию для противодействия Тегерану". Западные СМИ и эксперты высказали предположение, что добиться содействия Москвы в ограничении присутствия пользующихся поддержкой Ирана сил на юге Сирии США могут путем отказа от своей военной базой Эт-Танф на границе с Иорданией. Есть вероятность, что они уйдут оттуда. И это, как пишут СМИ, будет закреплено в договоренностях саммита Путин–Трамп.

Израильский эксперт Амос Харель полагает, что устранение проиранских сил на юго-западе САР можно рассматривать "как соответствие российскими интересам – война вот-вот закончится, и выгода, которую Иран мог принести Кремлю, уже исчерпана". Между тем сотрудничество РФ и Ирана продолжается. А Москва, видимо, получив уступку от Вашингтона на юго-западе САР, исчерпает возможности для поиска дальнейших компромиссов с США в этой стране.

Американцы уходить из Сирии не намерены. И будут до последнего поддерживать раздробленность страны, чтобы более эффективно влиять на ситуацию. Судя по событиям, они в основном сконцентрируются на территориях на севере САР, чтобы защищать курдов от Турции и войск Асада, и к востоку – чтобы контролировать нефтяные поля. В этих целях американцы недавно сформировали новую базу на севере Сирии вблизи Манбиджа, третью в этом районе. Новая военная база США с участием сил коалиции развернута недавно в районе завода "Коноко", который, по данным СМИ, безуспешно пытались захватить зимой этого года бойцы ЧВК "Вагнер". Эти новости сообщила турецкая редакция издания Sputnik, ссылаясь на командующего военным советом Сирийских демократических сил Хелила Бози.

Между тем настораживает то, что США опосредованно поддерживают и сепаратистские действия Турции, направленные на содействие так называемой Сирийской свободной армии и удержание территорий, неподконтрольных Дамаску, в провинциях Идлиб и Алеппо. Сирийские СМИ, ссылаясь на протурецкие источники, сообщили вчера, что Анкара, следуя примеру США, начала оборудовать на захваченных сирийских землях долгосрочные военные базы, каждая из которых будет иметь взлетно-посадочную полосу и полевой госпиталь. Основой для них послужат наблюдательные пункты, которые, согласно астанинским соглашениям, Турция оборудует в зоне деэскалации "Идлиб". Сообщается, что уже построены взлетно-посадочные полосы и полевые госпитали в районе Тал Аль-Айс в южной части Алеппо и Тал-Тухане на востоке Идлиба.

Заметим, что официальной реакции Москвы на действия Анкары пока не было. В минувшую субботу Кремль лишь сообщил, что состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они обсудили вопросы международной повестки, уделив особое внимание "совместным шагам по урегулированию в Сирии".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531716900
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