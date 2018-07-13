Китай сеет раздор между США и ЕС, - В.Скосырев

07:52 16.07.2018 Пекин и сообщество 28 стран пожаловались в ВТО на американские пошлины

Владимир Скосырев



В понедельник в Пекине открывается саммит Китай–ЕС. Китайцы, используя огромный объем торговли с объединением, хотят договориться о совместном противостоянии протекционизму Белого дома. Ради этого они предложат европейцам выгодные условия для инвестиций. Но Брюссель опасается усиления влияния Китая на Восточную Европу и подозревает его в краже технологий. По мнению экспертов, это помешает сторонам достичь серьезного компромисса.



Евросоюз – крупнейший импортер китайских товаров. В то же время Китай для ЕС второй рынок в мире по масштабу экспорта. Ежедневный торговый оборот между КНР и сообществом составляет, по данным телеканала CNBC, 1,18 млрд долл. в день. Китай смотрит на ЕС как на нового лучшего друга на фоне торговых противоречий с США.



Премьер-министр Китая Ли Кэцян встречался на минувшей неделе в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, а ранее в Болгарии с лидерами стран Восточной и Центральной Европы.



"Открытость была ключевым драйвером программы реформ Китая. Мы будем продолжать еще шире открываться миру, включая расширение доступа на рынок для иностранных инвесторов. Мы приветствуем их посадку в экономический экспресс Китая. Пусть они воспользуются возможностями развития Китая", – призвал Ли.



И вот на открывающемся в понедельник саммите Китай–ЕС пекинское руководство сможет с новой силой подтвердить приглашения зарубежным вкладчикам капитала, которое сделал премьер во время своего зарубежного турне.



Ли выступил со своими комментариями после того, как США наложили тарифы на китайские товары на 34 млрд долл. А президент США Дональд Трамп угрожал ввести дополнительные пошлины еще на 200 млрд.



Как передает AFP, председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер будут представлять ЕС в Пекине. Желание обеих сторон поднять уровень взаимоотношений усиливает страхи, что Трамп может начать глобальную торговую войну.



В Китае оба лидера встретятся с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Ли. Как ожидают, они подтвердят свою поддержку международному порядку, основанному на правилах ВТО. Эта организация подвергается беспрецедентной критике со стороны администрации Трампа. Будет обсуждаться изменение климата – еще одна сфера, где ЕС и Трамп занимают разные позиции. Не будет обойдена на переговорах и ядерная проблема Северной Кореи и Ирана.



Но, как видно из интервью представителя Европейской комиссии Маргаритиса Шинаса, ЕС и Китаю будет нелегко сгладить существующие взаимные разногласия. В Брюсселе полагают, что Пекин применяет несправедливую практику в торговле. Так, например, Китай прибегает к демпингу в экспорте своих товаров, особенно стали. И Вашингтон разделяет эту точку зрения.



ЕС недавно предпринял шаги, которые должны были уменьшить последствия возможного предоставления Китаю статуса рыночной экономики. Препятствует этому статусу для Китая и Вашингтон, ссылаясь на то, что такой статус помешает накладывать антидемпинговые пошлины на китайские экспортные товары.



Естественно, на ход начавшегося саммита оказывает большое воздействие Германия, самая мощная экономика в ЕС. Не случайно Меркель в последнее время часто летала в КНР. Она побывала там в мае и встретилась с Ли во время его поездки в Европу.



В этой связи газета South China Morning Post напоминает об изречении "Враг моего врага – мой друг". Возможно, это соображение служит подоплекой череды активных контактов между Германией и Китаем. Как Пекин, так и Берлин хотели бы установить более тесные отношения и скоординировать стратегию против протекционистской повестки дня Трампа. Ведь Китай и Германия – державы-экспортеры. И обе могут пострадать от торговой войны.



Однако отрицательная оценка шагов Вашингтона не устранила разногласий. Как и в США, в Германии глубоко укоренилась обида на Китай. Немецкие компании жалуются, что им не дают равноправных условий на китайском рынке. Другая претензия звучит так: в Китае германские технологии и экспертные знания часто копируют и воруют.



В беседе с "НГ" профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский отметил, что "у Евросоюза и Китая немало споров и противоречий. В частности, конкуренция на рынке солнечных батарей и других товаров. Есть и торговые споры в рамках ВТО, где истцом выступает Евросоюз. Противоречий у них хватает. С другой стороны, есть общая ущемленность администрацией США".



Будет ли этого достаточно, чтобы предпринимать совместные действия? Пока что КНР и ЕС каждый по отдельности обратились в ВТО с иском по поводу пошлин на сталь и алюминий со стороны США. "Думаю, что в результате встречи в Пекине дело ограничится уточнением позиций друг друга. Что касается каких-то совместных действий, то на этот счет они вряд ли смогут договориться. Европейцы и китайцы не такие тесные партнеры", – заключил эксперт. Источник - независимая газета

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