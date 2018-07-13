 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аркадаг ввел в Туркмении "сухой закон"
00:39 16.07.2018

Власти Туркмении запретили продажу алкогольных напитков в столице страны Ашхабаде и областных административных центрах. Об этом в воскресенье, 15 июля, сообщает "Радио Азатлык" (местная служба "Радио Свобода").

Источники издания утверждают, что власти ведут работу по изъятию спиртных напитков с прилавков торговых точек.

Борьба против продажи алкоголя в стране началась после принятия 5 июля "Национальной программы по профилактике вредного воздействия алкоголя в Туркменистане на 2018-2024 годы".

"В понедельник [9 июля] несколько владельцев магазинов рассказали, что будут изымать алкоголь из частных магазинов", - сообщил источник "Радио Азатлык".

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По его словам, уже на следующий день по магазинам республики начались рейды. "Во вторник [10 июля] я сам стал свидетелем, как на одном из крупных столичных рынков "Мир" из частных магазинов безо всякой документации, начали изымать всю алкогольную продукцию. Они привезли с собой специальных рабочих, которые грузили товар в машины. Владельцам магазинов велели явиться в среду в полицейский департамент, где и будет оформлено изъятие их товара", - сообщил источник.

Корреспондент "Радио Азатлык" в республике предположил, что активизация борьбы с продажей алкоголя в стране началась после нескольких случаев отравления контрафактной продукцией. "В Туркменистане в последние несколько месяцев увеличились случаи отравления людей спиртными напитками, даже были случаи со смертельным исходом", - указал он.

"Сообщают, что в страну был ввезен метиловый спирт. И, возможно, его использовали вместо этилового спирта. В результате было много случаев отравлений, даже смертельные случаи. По этой причине проводятся проверки на рынках, в частности, были конфискованы алкогольные товары неизвестного происхождения", - добавил он.

Отмечается, что государственные СМИ Туркмении о прекращении продажи алкогольной продукции в стране не сообщают, однако 12 июля независимое общественное информационное агентство "Хроника Туркменистана" рассказало о начавшейся в магазинах и на рынках республики конфискации спиртных напитков. По утверждению издания, в течение двух дней в Ашхабаде были закрыты все частные магазины, продававшие спиртные напитки по государственной лицензии. Подобную информацию подтверждали источники "Радио Азатлык".

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