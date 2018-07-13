 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США нащупали болевую точку китайской экономики
00:11 16.07.2018

Новая фаза "торговой войны" между США и Китаем оказала крайне негативное влияние на фондовые рынки Азии.

Сразу после заявления администрации Белого дома о подготовке нового списка китайских товаров, в отношении которых будут введены 10%-е пошлины, резко рухнули фондовые рынки Китая, юань и цены на нефть.
Индекс Shanghai Composite рухнул на 1,8% и вернулся к двухлетним минимальным отметкам на фоне резкого падения цен на акции производителей ПО, электроники и телекоммуникационных компаний.
Китайская национальная валюта подешевела на 0,34%, опустившись до 6,6755 за доллар. Вероятно, Народному банку Китая вновь придется защищать отметку 6,7 юаня за доллар. Напомним, что на прошлой неделе НБК потратил довольно существенную сумму на интервенции, пытаясь не допустить девальвации юаня.
Котировки фьючерсов на нефть марки Brent рухнули на 6,2% до $73,92 за баррель.

Напомним, что 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и его сотрудники обнародовали новый список китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд, который будет обложен дополнительной таможенной пошлиной в 10%. В него вошли, в частности, мясная и рыбная продукция, овощи, фрукты, мука, корм для животных, табачные изделия, бытовая электроника, детали для телевизоров, моторное масло, керосин, уголь, различные химикаты, автопокрышки и металлы. Ожидается, что пошлина на них будет введена примерно через два месяца.

Как отмечают аналитики Goldman Sachs, пошлины будут введены в отношении продукции, которая крайне важна для Пекина: электронная техника и товары, включенные в план "Китай-2025", который предполагал достижение лидерства в ключевых технологических отраслях.

Свои действия Вашингтон объясняет тем, что Пекин принял ответные меры после введения предыдущих тарифов. Вместо того чтобы принять условия игры, навязываемые Белым домом и открыть свой рынок для американских товаров, КНР принимает ответные меры и вводит пошлины на американский импорт на аналогичные суммы.

При этом Белый дом заявляет: в эскалации конфликта виноват не Вашингтон, а "упрямый" Пекин. "Вместо того чтобы рассматривать наши законные опасения, Китай начал возмездие против американских продуктов... Нет никаких оснований для таких действий", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Уже более года администрация Трампа терпеливо призывает Китай прекратить свою недобросовестную практику, открыть свой рынок и участвовать в реальной рыночной конкуренции", - добавил Лайтхайзер.
При этом чиновник подчеркнул, что при формировании нового списка учитывалось, что пошлины могут привести к сбоям в экономике Китая.
Неделей ранее, 6 июля, начали действовать пошлины США в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на $34 млрд. КНР была вынуждена принять ответные меры и ввести дополнительные тарифы на ряд американских товаров на аналогичную сумму.

Между тем, Вашингтон угрожает значительно повысить планку. Как сообщали "Вести.Экономика", президент США Дональд Трамп заявил, что в перспективе Вашингтон может обложить повышенными таможенными пошлинами китайские товары на сумму свыше $500 млрд, то есть примерно на всю сумму импорта США из Китая в прошлом году.

Москва, 11 июля 18

Источник - "Вести.Экономика"
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