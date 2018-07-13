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Саудовская Аравия покушается на молодежь Таджикистана
00:10 16.07.2018

В феврале 2018 года в СМИ Саудовской Аравии и Таджикистана появились официальные сообщения о заключительной стадии строительства на территории Таджикистана учебного учреждения по подготовке и переподготовке спасателей. Спонсором данного проекта стал Центр гуманитарной помощи и гуманитарных операций имени Короля Салмана (Саудовская Аравия).

С первого взгляда, новость не является чем-то из ряда вон выходящим, страны давно поддерживают дипломатические отношения и развивают большое количество совместных проектов. Стоит обратить внимание на задачи, которые будет выполнять центр в будущем. Так, основной деятельностью данного тренировочного центра является реализация программ в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями, обучение спасателей и вопросов логистики. Однако, среди задач центра также значится пункт - реализация программ развития таджикской молодежи. Сумма, выделенная на реализацию проекта, составила 1 млн 634 тыс. долларов.

При этом, двумя месяцами ранее саудовский Фонд Развития выделил порядка 35 миллионов долларов на финансирование проекта по строительству школ на территории Республики Таджикистан. Данные средства будут направлены на подготовку материальной и научной базы, а также строительство новых среднеобразовательных заведений на территории 30 вилоятов республики.

Следует задуматься, почему за последнее время такая страна, как Саудовская Аравия, реализует на территории Таджикистана проекты, в которых прямо или косвенно задействована таджикская молодежь.

Во-первых, не стоит забывать того, что Таджикистан уже давно является ареной борьбы двух крупных представителей мусульманского мира - Ирана и Саудовской Аравии. Эффективно воспользовавшись моментом ослабления взаимоотношений между Ираном и Таджикистаном, саудиты решили заняться воздействием на умы самой подверженной внешнему воздействию части таджикского общества - молодежи.

Во-вторых, обратимся к истории. Во время первой и второй афганских кампаний СССР, именно принцы Саудовской Аравии занимались активным строительством медресе (религиозных образовательных учреждений) на территориях Афганистана и Пакистана. Из-за незначительного количества государственных образовательных учреждений, в особенности, в сельских районах, построенные саудитами школы быстро аккумулировали вокруг себя большое количество афганской и пакистанской молодежи. Именно эти школы в дальнейшем стали площадками активной подготовки исламистского сопротивления, в которых пропагандировалось ведение войны с неверными. Именно выпускники данных заведений в дальнейшем стали основой Талибана и Аль-Каиды.

Саудовская Аравия является одним из центров распространения исламизма и экстремизма на территории государств Ближнего Востока и Центральной Азии. Так, британский аналитический центр Общества Генри Джексона, включил Саудовскую Аравию в список пяти стран, пропагандирующих исламизм и салафизм.

Кроме того, по данным индийских спецслужб, только за период с 2011 по 2013 год Саудовская Аравия направила порядка 25 тыс. человек на ведение миссионерской деятельности, а также выделила 250 миллионов долларов на строительство мечетей, образовательных учреждений и проведение проповедей. Усама Хасан, эксперт в области исламоведения (востоковедения), заявил, что "все прибывшие миссионеры занялись насаждением и продвижением в странах Востока и Азии ислама суннитского толка, в том числе учений, культивирующих экстремистские идеи: ваххабизм и салафизм".

Хуршед Имомназаров

Источник - ЦентрАзия
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