В Таджикистане втрое повысили акциз на питьевую воду

16:56 15.07.2018 Власти Таджикистана втрое повысили ставки акциза на бутилированную питьевую воду. Об этом 13 июля сообщило информагентство "Азия-плюс".

Правительство выпустило постановление о повышении акцизов 9 июня. Оно включает в себя также повышение акцизов на алкоголь и сигареты. Постановление вступит в силу после публикации в газете "Джумхурият". По информации источников агентства, это случится уже в ближайшие дни.



Согласно постановлению, ставка акциза на природную, минеральную, газированную воду без добавления сахара вырастет с 0,2 до 0,6 евро за литр. Акциз на воду с добавлением сахара и других вкусо-ароматических веществ, а также вообще на все безалкогольные напитки за исключением фруктовых и овощных соков, повысится с 0,3 до 0,9 евро. Очевидно, это приведет к росту цен для потребителей.



Акциз на питьевую воду был введен в Таджикистане в 2005 году, первоначально его ставка составляла 0,01 евро за десять литров. Сначала акциз распространялся только на минеральные и газированные воды с сахаром и иными добавками. Но в 2013 году подакцизной стала и простая природная вода без каких-либо добавок. Если акцизы на газированную сладкую воду существуют в некоторых странах мира, то акциз на обычную воду является уникальным нововведением Таджикистана.



Обычно акцизный сбор вводится для производителей сколько-нибудь вредных товаров (табак, алкоголь, бензин). В странах, облагающих акцизом газировку, это решение объясняют именно ее опасностью для здоровья. Свое решение наложить акциз на обычную воду власти Таджикистана никак не поясняют. На фоне повышения акцизов "Азия-плюс" еще раз попробовала добиться ответа на этот вопрос. В Налоговом комитете при правительстве журналистам пообещали прокомментировать ситуацию позже. А вот начальник управления технического регулирования и стандартизации Агентства стандартизации, сертификации, метрологии и торговой инспекции



Сухроб Ашурзода заявил: "Вода является ходовым товаром, который очень хорошо продается. Дополнительный налог на такую продукцию способствует пополнению бюджета страны".



По оценкам ООН, Таджикистан занимает 156-е место среди 177 стран мира по качеству водоснабжения. Лишь 58% населения обеспечены безопасной питьевой водой. Если бутилированная вода подорожает – уменьшится и количество семей, которые смогут себе позволить не пить воду сомнительного качества из-под крана или из природных источников. Источник - fergananews.com

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