Верховный суд Индии предложил снести Тадж-Махал

15:23 15.07.2018 Потому что памятник заплесневел.



Судьи Верховного суда Индии направили письмо правительству страны, в котором заявили, что заставят власти снести Тадж-Махал, если он не будет отреставрирован.



В настоящее время одна из главных достопримечательностей государства в плачевном состоянии: белый мрамор покрылся плесенью и трещинами, но ничего не делается для защиты памятника.



Правительство пообещало, что реставрацией займется Индийский технический униерситет, сообщает Hindustan Times.



Ученые уже начали разрабатывать план и предоставят готовый вариант в течение четырех месяцев.



"Моя Планета" писала, что эколог открыл причину потемнения Тадж-Махала. Источник - Моя Планета

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