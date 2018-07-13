|Верховный суд Индии предложил снести Тадж-Махал
15:23 15.07.2018
Потому что памятник заплесневел.
Судьи Верховного суда Индии направили письмо правительству страны, в котором заявили, что заставят власти снести Тадж-Махал, если он не будет отреставрирован.
В настоящее время одна из главных достопримечательностей государства в плачевном состоянии: белый мрамор покрылся плесенью и трещинами, но ничего не делается для защиты памятника.
Правительство пообещало, что реставрацией займется Индийский технический униерситет, сообщает Hindustan Times.
Ученые уже начали разрабатывать план и предоставят готовый вариант в течение четырех месяцев.
"Моя Планета" писала, что эколог открыл причину потемнения Тадж-Махала.