Южно- и северо-корейские пинг-понгисты решили выступать единой командой

15:19 15.07.2018 Представители Северной и Южной Кореи выступят единой командой в турнире серии Мирового тура Международной федерации настольного тенниса, который пройдет в Южной Корее.



Договоренность об этом достигнута в ходе переговоров между вице-министрами спорта обеих стран, которые прошли в Пхеньяне.



Команда КНДР, состоящая из 16 игроков и 9 функционеров, уже прибыла в Корею, сообщает Yonhap.



Соревнования пройдут 17–22 июля в городе Тэджон.



На церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане команды Северной и Южной Кореи прошли под общим флагом. Кроме того, на соревнованиях по женскому хоккею выступила команда из спортсменок обоих государств.



На время игр также было приостановлено действие корейских санкций против КНДР. Источник - Известия

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