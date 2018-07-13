|Южно- и северо-корейские пинг-понгисты решили выступать единой командой
15:19 15.07.2018
Представители Северной и Южной Кореи выступят единой командой в турнире серии Мирового тура Международной федерации настольного тенниса, который пройдет в Южной Корее.
Договоренность об этом достигнута в ходе переговоров между вице-министрами спорта обеих стран, которые прошли в Пхеньяне.
Команда КНДР, состоящая из 16 игроков и 9 функционеров, уже прибыла в Корею, сообщает Yonhap.
Соревнования пройдут 17–22 июля в городе Тэджон.
На церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане команды Северной и Южной Кореи прошли под общим флагом. Кроме того, на соревнованиях по женскому хоккею выступила команда из спортсменок обоих государств.
На время игр также было приостановлено действие корейских санкций против КНДР.