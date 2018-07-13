Россия успешно испытала страшный сон Пентагона ракету "Кинжал"

13:35 15.07.2018 Гиперзвуковой ракетный комплекс будет готов к применению к 2020 году



Россия успешно протестировала гиперзвуковую ракету "Кинжал", от которой Соединенные Штаты в настоящее время не в состоянии защититься. Такие данные приводит телеканал CNBC со ссылкой на источники, располагающие прямыми сведениями из разведывательных данных США. В отчете также говорится, что новая гиперзвуковая ракета России, которая может быть запущена с боевых самолетов, вероятно, будет готова к бою к 2020 году.



Как отмечается в материале, последний успешный тест комплекса был проведен ранее в этом месяце, когда ракета поразила цель на расстоянии почти в 500 миль (800 км).



При этом источники CNBC на условиях анонимности, заявили, что Россия трижды успешно испытывала гиперзвуковую ракету класса "воздух-земля".



В докладе американской разведки, по данным источника, отмечается, что гиперзвуковая ракета 12 раз испытывалась на российском истребителе МиГ-31, но в настоящее время ведутся работы по установке ракеты на стратегический бомбардировщик.



Стоит отметить, что публикация появилась перед саммитом президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки в понедельник 16 июля. Издание отмечает, что "Кинжал" является значительным дополнением к арсеналу Кремля, что вызывает опасения по поводу начинающейся гонки вооружений. При этом Трамп в последних интервью заявлял, что хотел бы договориться с Россией о сокращении ядерных вооружений.



Между тем, командующий стратегическим командованием США генерал ВВС Джон Хетен описал в марте Комитету по вооруженным силам Сената мрачный сценарий для американских сил, противостоящих этим новым типам высокоскоростного оружия России.



"У нас нет никакой защиты, которая могла бы отрицать использование такого оружия против нас, , . Это означает, что на данный момент США должны полагаться на сдерживание против этого так называемого гиперзвукового оружия", - сказал он.



Михаил Верный Источник - МК

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