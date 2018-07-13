 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.07.2018
15:23  Верховный суд Индии предложил снести Тадж-Махал
15:19  Южно- и северо-корейские пинг-понгисты решили выступать единой командой
13:41  Об одиночестве России и неизведанной Евразии, - В.Малявин
13:39  Быстро текущий момент. Природа миропорядка и кризиса глазами ведущих мировых ученых-международников
13:35  Россия успешно испытала страшный сон Пентагона ракету "Кинжал"
13:33  В ООН согласовали текст первого в истории глобального договора о миграции
13:31  Японский супер-потоп унес жизни уже 216 человек. И это не конец...
13:11  Европа в шоке. Начало конца НАТО, - Д.Марьянович
13:10  Сырьевая дипломатия Кремля, - С.Кожемякин
11:04  Арестован экс-глава Самаркандской области и министр Узбекистана Т.Джураев
08:43  Коварство по-соседски. НАТОвские страдания Норвегии, - Р.Устраханов
Суббота, 14.07.2018
20:37  "Спортивный праздник без стереотипов": что больше всего впечатлило иностранных болельщиков на ЧМ-2018
19:52  35 казахстанцев, разыскиваемых по подозрению в коррупционных преступлениях, скрываются за рубежом
15:50  Рабочие Шымкентского НПЗ не получают зарплату уже ровно год. Пора на баррикады
15:47  Скончалась Народная артистка Казахстана Замзагул Шарипова
13:15  Запад рушится как СССР, - Эдвард Лукас
13:14  Реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены
13:12  Археологи решились открыть двухтысячелетний черный саркофаг, хранящий тайны древней Александрии
13:10  Лингвоцид. Уничтожение русских на Украине: язык как маркер, - А.Анпилогов
12:58  Как погибла целая бригада морпехов США, - "НВО"
12:57  Подборка цитат о "единстве" и "чистокровности" таджиков (полемика), – Н.Мингбаев
08:44  Брат и племянница экс-президента Армении Саргсяна, а также бывший министр обороны Арутюнян объявлены в розыск в странах СНГ
08:42  Лола Каримова-Тилляева с мужем продали свою жемчужину - оптовый рынок "Абу-Сахий"
08:29  Упразднение Человека. Будет один прогресс, а человек станет его функцией, - А.Дугин
08:02  Нервы сдают. Западный мир сегодня находится в том же состоянии, что и СССР в конце 80-х, - Михаил Хазин
07:48  Вьетнам – неусвоенный урок Америки, - Сергей Печуров
06:49  Террористы взрывают предвыборные митинги в Пакистане - более 120 погибших
00:43  Арестован бывший глава "Уздонмахсулот" Сурат Хайдаров
00:42  Неудачный сезон. Власти Узбекистана массово сносят частные дома вдоль президентской трассы на курорт
00:17  Что, если Трамп встретится с Путиным не как с коллегой, а как с куратором? - New York Magazine
00:05  Боевики "Талибана" все ближе подбираются к Кыргызстану, - "ВБ"
Пятница, 13.07.2018
22:00  "Бесстыжие!". Казахов-уятменов оскорбил кара-жорго в плавках
14:25  Не тем курсом. Перекосы казахстанского экспорта в Россию, - Петр Своик
14:14  В Пентагоне пропали триллионы. Военное ведомство сверхдержавы подозревается в сверхприписках
14:08  Как создавались и почему были разрушены форпосты казачьей стражи на границах России (история), - А.Бартош
14:07  Трамп с домашней заготовкой. Чего ждать от саммита в Хельсинки
14:03  Кто же сбил "Боинг" над Донбассом? - А.Храмчихин
14:02  Израиль и Иран провели взаимосвязанные переговоры
13:59  Выпустить подростков из бутылки, - Э.Лимонов
13:57  Россия изгоняет Турцию из Сирии, - Заур Караев
13:56  "Пушечное мясо" из Кыргызстана гибнет в Сирии
13:54  Огромную пещеру с останками древних животных нашли строители "Тавриды"
13:23  Как Хабад управляет Россией, - А.Никишин
13:22  Городской кенеш отправил в отставку мэра Бишкека Ибраимова
12:59  Интеллектуальная нищета НАТО, - Л.Савин
12:58  Что могут значить беспорядки в Гяндже для стабильности в Азербайджане? - А.Арешев
09:05  Ушел вброд? Задержан директор кыргызского оборонпромовского "Дастана" Васильев, а Бишкек-мэра Ибраимова не могут найт
09:00  Пенсионная десятина. Отныне в Казахстане работающие по договорам обязаны платить пенсионные взносы
08:57  Россия перебирается в Ливию, - Washington Times
08:54  Башня секретов: российские деньги, стоящие за небоскребом Дональда Трампа, - Financial Times
08:30  Дураки и зеркала на Ближнем Востоке. Готова ли Россия идти навстречу американским желаниям? - К.Душенов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия успешно испытала страшный сон Пентагона ракету "Кинжал"
13:35 15.07.2018

Гиперзвуковой ракетный комплекс будет готов к применению к 2020 году

Россия успешно протестировала гиперзвуковую ракету "Кинжал", от которой Соединенные Штаты в настоящее время не в состоянии защититься. Такие данные приводит телеканал CNBC со ссылкой на источники, располагающие прямыми сведениями из разведывательных данных США. В отчете также говорится, что новая гиперзвуковая ракета России, которая может быть запущена с боевых самолетов, вероятно, будет готова к бою к 2020 году.

Как отмечается в материале, последний успешный тест комплекса был проведен ранее в этом месяце, когда ракета поразила цель на расстоянии почти в 500 миль (800 км).

При этом источники CNBC на условиях анонимности, заявили, что Россия трижды успешно испытывала гиперзвуковую ракету класса "воздух-земля".

В докладе американской разведки, по данным источника, отмечается, что гиперзвуковая ракета 12 раз испытывалась на российском истребителе МиГ-31, но в настоящее время ведутся работы по установке ракеты на стратегический бомбардировщик.

Стоит отметить, что публикация появилась перед саммитом президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки в понедельник 16 июля. Издание отмечает, что "Кинжал" является значительным дополнением к арсеналу Кремля, что вызывает опасения по поводу начинающейся гонки вооружений. При этом Трамп в последних интервью заявлял, что хотел бы договориться с Россией о сокращении ядерных вооружений.

Между тем, командующий стратегическим командованием США генерал ВВС Джон Хетен описал в марте Комитету по вооруженным силам Сената мрачный сценарий для американских сил, противостоящих этим новым типам высокоскоростного оружия России.

"У нас нет никакой защиты, которая могла бы отрицать использование такого оружия против нас, , . Это означает, что на данный момент США должны полагаться на сдерживание против этого так называемого гиперзвукового оружия", - сказал он.

Михаил Верный

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531650900
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  