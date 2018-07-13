В ООН согласовали текст первого в истории глобального договора о миграции

13:33 15.07.2018 В Организации Объединенных Наций согласовали текст первого в истории глобального договора о миграции, сообщил председатель Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак. Официально документ, как ожидается, примут во время декабрьской конференции в Марокко.



"Он (договор. - Прим. ред.) может стать ресурсом, который поможет найти золотую середину между соблюдением прав человека и обеспечением суверенитета государств", - цитирует дипломата "Интерфакс".



По словам Лайчака, договор не предусматривает сокращения или расширения миграционных потоков, но позволяет организации перейти к режиму активного участия и сотрудничества государств для снижения возникающих рисков. Некоторые требования документа страны смогут выполнять в одиночку, в частности, обеспечение мигрантов базовыми услугами. При этом вопросы, связанные с работой консульских отделов, предусматривают международное сотрудничество.



Документ, который ставит во главу угла права мигрантов, согласовывали полтора года. Лайчак отметил, что за это время погибли 2,1 тыс. вынужденных переселенцев, 400 из них - дети. В эту статистику не вошли девочки и женщины, которые попали в руки торговцев людьми.



В конце июня страны – члены Евросоюза в ходе саммита одобрили соглашение по урегулированию миграционного кризиса. В частности, государства теперь смогут принимать беженцев в добровольном порядке, обязательное их распределение между членами коалиции не предусмотрено. Источник - Известия

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