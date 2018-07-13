 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 15.07.2018
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15:19  Южно- и северо-корейские пинг-понгисты решили выступать единой командой
13:41  Об одиночестве России и неизведанной Евразии, - В.Малявин
13:39  Быстро текущий момент. Природа миропорядка и кризиса глазами ведущих мировых ученых-международников
13:35  Россия успешно испытала страшный сон Пентагона ракету "Кинжал"
13:33  В ООН согласовали текст первого в истории глобального договора о миграции
13:31  Японский супер-потоп унес жизни уже 216 человек. И это не конец...
13:11  Европа в шоке. Начало конца НАТО, - Д.Марьянович
13:10  Сырьевая дипломатия Кремля, - С.Кожемякин
11:04  Арестован экс-глава Самаркандской области и министр Узбекистана Т.Джураев
08:43  Коварство по-соседски. НАТОвские страдания Норвегии, - Р.Устраханов
Суббота, 14.07.2018
20:37  "Спортивный праздник без стереотипов": что больше всего впечатлило иностранных болельщиков на ЧМ-2018
19:52  35 казахстанцев, разыскиваемых по подозрению в коррупционных преступлениях, скрываются за рубежом
15:50  Рабочие Шымкентского НПЗ не получают зарплату уже ровно год. Пора на баррикады
15:47  Скончалась Народная артистка Казахстана Замзагул Шарипова
13:15  Запад рушится как СССР, - Эдвард Лукас
13:14  Реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены
13:12  Археологи решились открыть двухтысячелетний черный саркофаг, хранящий тайны древней Александрии
13:10  Лингвоцид. Уничтожение русских на Украине: язык как маркер, - А.Анпилогов
12:58  Как погибла целая бригада морпехов США, - "НВО"
12:57  Подборка цитат о "единстве" и "чистокровности" таджиков (полемика), – Н.Мингбаев
08:44  Брат и племянница экс-президента Армении Саргсяна, а также бывший министр обороны Арутюнян объявлены в розыск в странах СНГ
08:42  Лола Каримова-Тилляева с мужем продали свою жемчужину - оптовый рынок "Абу-Сахий"
08:29  Упразднение Человека. Будет один прогресс, а человек станет его функцией, - А.Дугин
08:02  Нервы сдают. Западный мир сегодня находится в том же состоянии, что и СССР в конце 80-х, - Михаил Хазин
07:48  Вьетнам – неусвоенный урок Америки, - Сергей Печуров
06:49  Террористы взрывают предвыборные митинги в Пакистане - более 120 погибших
00:43  Арестован бывший глава "Уздонмахсулот" Сурат Хайдаров
00:42  Неудачный сезон. Власти Узбекистана массово сносят частные дома вдоль президентской трассы на курорт
00:17  Что, если Трамп встретится с Путиным не как с коллегой, а как с куратором? - New York Magazine
00:05  Боевики "Талибана" все ближе подбираются к Кыргызстану, - "ВБ"
Пятница, 13.07.2018
22:00  "Бесстыжие!". Казахов-уятменов оскорбил кара-жорго в плавках
14:25  Не тем курсом. Перекосы казахстанского экспорта в Россию, - Петр Своик
14:14  В Пентагоне пропали триллионы. Военное ведомство сверхдержавы подозревается в сверхприписках
14:08  Как создавались и почему были разрушены форпосты казачьей стражи на границах России (история), - А.Бартош
14:07  Трамп с домашней заготовкой. Чего ждать от саммита в Хельсинки
14:03  Кто же сбил "Боинг" над Донбассом? - А.Храмчихин
14:02  Израиль и Иран провели взаимосвязанные переговоры
13:59  Выпустить подростков из бутылки, - Э.Лимонов
13:57  Россия изгоняет Турцию из Сирии, - Заур Караев
13:56  "Пушечное мясо" из Кыргызстана гибнет в Сирии
13:54  Огромную пещеру с останками древних животных нашли строители "Тавриды"
13:23  Как Хабад управляет Россией, - А.Никишин
13:22  Городской кенеш отправил в отставку мэра Бишкека Ибраимова
12:59  Интеллектуальная нищета НАТО, - Л.Савин
12:58  Что могут значить беспорядки в Гяндже для стабильности в Азербайджане? - А.Арешев
09:05  Ушел вброд? Задержан директор кыргызского оборонпромовского "Дастана" Васильев, а Бишкек-мэра Ибраимова не могут найт
09:00  Пенсионная десятина. Отныне в Казахстане работающие по договорам обязаны платить пенсионные взносы
08:57  Россия перебирается в Ливию, - Washington Times
08:54  Башня секретов: российские деньги, стоящие за небоскребом Дональда Трампа, - Financial Times
08:30  Дураки и зеркала на Ближнем Востоке. Готова ли Россия идти навстречу американским желаниям? - К.Душенов
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Японский супер-потоп унес жизни уже 216 человек. И это не конец...
13:31 15.07.2018

В Японии число погибших в результате наводнений, которые были вызваны мощными ливнями, достигло 216 человек, еще 27 граждан числятся пропавшими без вести, сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на полицию.

Неделю назад стихия обрушилась на юго-западный и центральный регионы страны, что привело к паводкам и оползням, уровень воды в реках превысил критические отметки.

На смену дождям несколько дней назад в Японию пришла аномальная жара, жертвами которой стали шесть человек, не менее 1,5 тыс. японцев госпитализированы.

Источник - Известия
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