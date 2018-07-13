Сырьевая дипломатия Кремля, - С.Кожемякин

13:10 15.07.2018 Сырьевая дипломатия Кремля



На предстоящей 16 июля встрече Путина и Трампа от России скорее всего потребуют отказаться от поддержки Ирана. Судя по всему, в Москве к торгу готовы. Последние шаги в Сирии и на мировом нефтяном рынке показывают крайне вольную трактовку Кремлем своих союзнических обязательств.



Ультиматум России



С приближением российско-американского саммита количество прогнозов растет как снежный ком. Некоторые обозреватели уверяют, что Трамп готов пойти на уступки и даже признать Крым частью России. Как обычно, источником "пророчеств" являются слова главы Белого дома, дополненные фантазиями авторов. Хотя давно пора понять: риторика президента и реальная политика Вашингтона пересекаются редко.



Трамп вряд ли привезет в Хельсинки оливковую ветвь: слишком жестко настроена к России его администрация. Среди антироссийских выпадов последних месяцев - и требование к Германии отказаться от строительства "Северного потока - 2", и продолжающиеся призывы вернуть Крым Украине. В противном случае, заявила 2 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, действие санкций продолжится. "Администрация США прилагает серьезные усилия, чтобы убедить европейских партнеров оставить в силе ограничительные меры против России", - в свою очередь заявил госсекретарь Майк Помпео. Антироссийская настроенность проявилась и на прошедшем 11-12 июля саммите НАТО. Еще до его начала постпред США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон так обрисовала главную цель встречи: обсудить "злонамеренные действия России" и принять новые меры сдерживания.



Диалог - это в любом случае хорошо, но смысл он имеет, лишь когда стороны готовы говорить на равных. В противном случае диалог превращается в диктат, а взаимные компромиссы - в сдачу позиций. Пока же все обстоятельства указывают на то, что Москве предъявят ультиматум, потребовав вполне конкретных уступок.



Это, в частности, следует из заявлений советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. 27 июня он встретился с Путиным, а затем дал интервью американским СМИ. В них Болтон сообщил, что в Финляндии будет поднят "стратегический вопрос", связанный с политикой Ирана. "Есть возможность провести переговоры о выводе иранских сил из Сирии, - заявил советник. - Важный шаг - заключить соглашение с Россией". Вслед за этим влиятельное издание "Блумберг" со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило: российские власти дали предварительное согласие на требования Вашингтона.



Удар в спину



Таким образом, главная опасность - не давление как таковое, а готовность российских властей этому давлению поддаться. Если в Кремле всерьез решили пойти на размен, принеся союзнические отношения с Ираном в жертву американским коврижкам вроде частичного смягчения санкций или возвращения в "большую семерку" (об этом обмолвился тот же Болтон), более гнусного предательства придумать сложно.



Напомним, что 8 мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Ссылаясь на абсолютно недостоверные улики, якобы добытые израильской разведкой, он обвинил Тегеран в продолжении разработки смертоносного оружия. И это при том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) регулярно подтверждает выполнение Ираном взятых на себя обязательств.



Совершенно очевидно, что администрации Трампа нужен был только повод. В конце мая госдеп выдвинул список требований к исламской республике. Среди них - полное прекращение работ по обогащению урана даже до разрешенного МАГАТЭ уровня в 5 процентов, сворачивание ракетной программы, вывод всех иранских военнослужащих из Сирии, прекращение поддержки ливанской "Хезболлы", палестинского ХАМАС и йеменских хуситов и т.д. В случае выполнения ультиматума Ирану сулят снятие санкций и восстановление отношений с США. Иначе же страна столкнется с "беспрецедентным финансовым давлением".



План удушения был представлен 2 июля директором отдела политического планирования госдепа Брайаном Хуком. По его словам, с августа вступят в силу санкции против автомобильной и горнодобывающей промышленности Ирана. А в ноябре придет черед энергетического сектора: все страны и компании мира должны прекратить покупку иранских газа, нефти, нефтепродуктов и продукции нефтехимии. Ослушавшимся предстоит самим испытать силу американских санкций. В частности, им будет заблокирован доступ к банковской системе США. "Наша цель - увеличить давление на иранский режим, сократив до нуля его доходы", - пригрозил Хук.



С этой целью делегация госдепартамента уже посетила 13 стран Европы и Восточной Азии, являющихся крупнейшими импортерами иранского топлива. И если Китай официально сообщил, что продолжит покупку сырья и сохранит нормальные отношения с Тегераном, то Евросоюз явно дрогнул.



Формально европейские власти твердят о приверженности СВПД. В заявлении, принятом по итогам состоявшегося 6 июля в Вене заседания министерской комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция), говорится о непризнании анонсированных Вашингтоном санкций и намерении развивать экономические отношения с Тегераном, в том числе в сфере энергетики. В реальности европейские компании одна за другой объявляют об уходе с иранского рынка. Среди них - нефтегазовые корпорации "Бритиш Петролеум" и "Тоталь", автомобильная компания "ПСА Груп" и авиастроительный гигант "Эйрбас".



В этот критический момент Россия должна была протянуть Ирану руку помощи, как это сделал Иран, когда Москва столкнулась с давлением Запада. Но что же мы видим? "Лукойл" - вторая по величине нефтяная компания России - уже заявила, что не будет продолжать проекты из-за угрозы санкций. Но дело не только в частном бизнесе. Намеки Болтона и сообщения в американских СМИ близки к истине: Москва действительно готова ударить Тегеран в спину.



Во-первых, в Сирии. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, из юго-западной зоны деэскалации, включающей провинции Даръа, Кунейтра и Сувейда, как можно скорее должны быть выведены "все несирийские силы". Сразу уточним, что под этим подразумевается. За 7 лет войны армия Сирии понесла огромные потери: почти 100 тысяч человек из 300 тысяч, служивших в ней к 2011 году. Положение спасли пришедшие на помощь союзники - прежде всего Иран, отправивший в Сирию офицеров-инструкторов, ливанская "Хезболла", а также добровольцы из Ирака и ряда других стран. Вместе с армией они вынесли всю тяжесть наземных операций, хотя роль российских ВКС, конечно, тоже не следует преуменьшать.



И вот теперь официальная Москва призывает к отводу данных подразделений. Как уточнил Лавров, это следует из договоренностей с США и Иорданией. Но решающей здесь является позиция другой страны - Израиля, который требует запретить военное присутствие в Сирии Ирана и других союзных сил. Под предлогом "иранской угрозы" Тель-Авив подвергает сирийскую территорию регулярным бомбардировкам. Последняя атака произошла 8 июля на базу Тифор, которая расположена в сотнях километрах от израильской границы.



Требования России к Ирану прозвучали после майского визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и встречи Сергея Шойгу с его коллегой Авигдором Либерманом. "Мы благодарны российскому пониманию наших нужд в сфере безопасности", - заявил последний. Еще более откровенны израильские СМИ. По их данным, секретные договоренности Москвы и Тель-Авива предусматривают вывод "проиранских формирований" с юга Сирии и право Израиля на проведение военных операций "в глубине сирийской территории".



Израиль полностью поддерживают Соединенные Штаты. Как хвастливо заявил недавно Трамп, "мы остановили продвижение Ирана к Средиземному морю". Но если позиция Вашингтона вполне объяснима, то поведение Москвы поражает своей недальновидностью. В Кремле предпочитают не замечать агрессию Израиля против Сирии и его открытую помощь боевикам. А это грозит потерей ближневосточных союзников. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем напомнил, что присутствие Ирана законно и основано на приглашении правительства. Не вмешиваться во внутренние дела сирийцев посоветовал и советник главы иранского МИД Хусейн Шейх аль-Ислам. "Сирийское правительство - единственная сторона, которая вправе решать, кто останется на территории страны, а кто ее покинет", - подчеркнул он.



Но Москва продолжает рассматривать Сирию как разменную монету. В Хельсинки Путин может согласиться надавить на Дамаск и Тегеран с целью вывода союзных сил - причем не только с юга. В связи с этим процитируем спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, заявившего о необходимости выведения из страны всех иностранных контингентов. "Это в том числе и американцы, и турки, и "Хезболла", конечно, и иранцы", - сказал он. Исключение чиновник сделал лишь для России, которая должна сохранить в Сирии свои базы.



Сырьевая дипломатия



Вторым признаком того, что Кремль готов пожертвовать союзническими отношениями с Ираном, является его поведение на мировом нефтегазовом рынке. В апреле Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен и потребовал нарастить добычу сырья. Формальный повод - удорожание бензина в США. Однако за этим скрываются иные причины: наметившийся рост нефтяных цен усложняет давление Вашингтона на Иран и Венесуэлу.



За словами хозяина Белого дома последовала активизация тайной дипломатии, давшая свои плоды. К принятию американских требований удалось склонить Саудовскую Аравию и… Россию. По итогам июньского визита в Эр-Рияд министра энергетики РФ Александра Новака две страны заявили о готовности увеличить выкачку нефти. Тем самым решено похоронить соглашение 2016 года о сокращении добычи с целью роста котировок.



Иран раскритиковал этот шаг, который не только снизит цены, но и лишит его доли на мировом рынке сырья. Едва оправившийся от многолетних санкций Тегеран, в отличие от Москвы и Эр-Рияда, не может быстро нарастить добычу, а угроза американских санкций дополнительно бьет по его экспорту. На саммите ОПЕК+, прошедшем 20-23 июня, России и Саудовской Аравии удалось провести решение об увеличении добычи на 1 миллион баррелей в сутки. В связи с этим министр нефти Ирана Бижан Зангане напомнил, что "ОПЕК не должна получать инструкции от Трампа и следовать им". Но позицию Тегерана проигнорировали. Как цинично заявил Новак, общего согласия вовсе и не требуется. В конечном итоге иранская делегация была вынуждена сдаться. "Россия использовала дипломатические уловки и свою близость к Ирану, чтобы уговорить его принять новую сделку", - со ссылкой на источники прокомментировал ситуацию телеканал "Си-Эн-Би-Си".



Покладистость Москвы изумила даже американские СМИ. "Это так необычно - видеть, как США, Саудовская Аравия и Россия находят точки соприкосновения", - пишет газета "Нью-Йорк таймс" и напоминает, что падение цен больно ударит по союзникам Москвы - Ирану и Венесуэле. Но, понимающе кивают головами журналисты, бизнес есть бизнес! По данным издания, лоббистами роста добычи являются "Роснефть" и другие сырьевые компании.



То, что от этого пострадают союзники Москвы, капитал не беспокоит. Более того, Новак, посетивший США сразу после саммита ОПЕК+, не стал отрицать возможность присоединения к антииранским санкциям. По его словам, "Россия рассмотрит в правовом ключе" требования Вашингтона прекратить закупки иранского сырья. Речь идет о заключенном в 2014 году меморандуме "нефть в обмен на товары", по которому Тегеран поставляет топливо в Россию. В целом визит Новака оказался очень продуктивным. Его американский коллега Рик Перри похвалил Москву за наращивание добычи и пообещал приложить все усилия для налаживания двусторонних контактов.



В общем, все условия для успешной встречи Путина и Трампа созданы. Вот только кому пойдут на пользу ее возможные результаты: российской буржуазии или народу? Думаем, ответ очевиден, как был он очевиден В.И. Ленину, писавшему, что "буржуазия предаст родину и пойдет на все преступления, лишь бы отстоять свою власть над народом и свои доходы".



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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