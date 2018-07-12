Коварство по-соседски. НАТОвские страдания Норвегии, - Р.Устраханов

08:43 15.07.2018 Коварство по-соседски



Традиционный европейский "политес" за коим ничего, кроме "вешания лапши на уши", не стоит. Речь о выступлении Йенса Столтенберга на состоявшемся саммите НАТО в Брюсселе. Глава альянса заявил: НАТО "не хочет гонки вооружений" и "с Россией надо договариваться". Такое вот "бла-бла-бла" к действительности отношения не имеющее. Как фальшивые улыбки западноевропейцев и американцев. Смотрят в глаза, улыбаются, жмут руку -- но это еще не значит, что о Вас хорошо думают.



А если обратиться к истории, то в Западной Европе в тридцатых годах прошлого века больше всех о мире трепал языком канцлер Третьего рейха. Чем эта болтовня закончилась, мы помним. Поэтому господину Столтенбергу посоветуем пустые призывы заменить конкретными делами. А дела, как раз, у НАТО и его верного члена Норвегии где Столтенберг премьерствовал, свидетельствуют об обратном.



Однако начнем не с натовской Норвегии -- о ней чуть позже. Поговорим о кампании дезинформации, какую раскручивают представители оппозиции по поводу внесенных изменений в закон "О Федеральном Бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Потому, что тема активности НАТО и бюджета взаимосвязаны. "Гнев" оппозиции вызвало выделение дополнительных средств на обеспечение национальной безопасности якобы за счет соцпрограмм. Что есть циничная ложь.



Вообще госбюджет -- предмет обсуждения обширный и отдельный. Мы продемонстрируем лишь несколько бюджетных цифр, дабы показать: завывания оппозиции -- провокация в чистом виде и подстрекательство к массовым беспорядкам.



Действительно, в строке бюджета "Государственная программа РФ "Социальная поддержка граждан" присутствует незначительное уменьшение. Однако на граждан коррекция не отразится никак. Поясним сказанное. Небольшое снижение финансирования объясняется уменьшением субъектов финансирования по причинам объективным. Каждый год уменьшается число лиц, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС. Убывает число ветеранов войны и лиц к ним приравненных. Убыль естественная -- возраст, болезни, переезды в другие страны. Закономерна и постоянная коррекция выделяемых средств.



Другая строка бюджета, где снижено финансирование, относится к выплатам пособий и компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих. Но это свидетельствует о возросшем качественном уровне состояния Вооруженных сил России -- отсюда снижение числа погибших. Радоваться бы надо, а не закатывать истерики. Уменьшение финансирования на выплату пособий детям военнослужащих, умерших или погибших, объясняется тем же -- гибнут меньше, да и дети выросли.



Показали несколько бюджетных строк. Но так практически по всем статьям. Коррекция бюджета не затрагивает права граждан и обязательства государства перед ними. Добавим к изложенному национальный проект "Здоровье" реализуемый в ближайшее время. Проект охватывает все сферы здравоохранения и подымет отечественное здравоохранение на высочайший уровень. Это как ответ на вранье о сокращении социальных программ.



Теперь о дофинансировании на национальную безопасность. Не будет повторяться, что военный бюджет страны кратно меньше, чем тот же в США. И впереди России стоят еще три государства. Не станем "заостряться" на цифрах, указывая, что военный бюджет России следует сравнивать с военным бюджетом всего блока НАТО. Это более чем очевидно для людей вменяемых.



Скажем так: необходимая достаточность для обеспечения обороноспособности и внутренней безопасности -- фундамент существования любого государства. На них базируется все остальное: здравоохранение и образование, продолжительность жизни и общее процветание страны. Взгляните на Ближний Восток -- в какие руины превратились там красивейшие древние города от внешней агрессии и внутренних беспорядков.



Впрочем, у нас есть опыт собственный. Вспомним, какую цену заплатила страна в годы Великой Отечественной войны за недостаточную подготовленность к отражению агрессии европейских государств под руководством гитлеровской Германией. Недостаточную -- по причинам объективным, независящим от руководства страны. Слишком короток был срок после революции и разрушительной гражданской войны. СССР потерял десятки миллионов трудоспособного населения и одну треть всего национального богатства.



Поэтому: Да -- в первоочередности затрат на оборону. Да -- в приоритете выделения средств на внутреннюю безопасность. Ибо тяжелейшие последствия Великой Отечественной стали логическим следствием революционного безумия 1917-го.



Национальная безопасность нашей Родины должна быть абсолютной, учитывая происходящее вокруг нее. Вот информация одна из последних: "Два военных корабля США вошли в Черное море для проведения совместных учений с Украиной, говорится в заявлении американских ВМС. В Черное море вошел флагманский корабль 6-го флота "Маунт Уитни". Ранее в акваторию вошел ракетный эсминец "Портер". Газета.Ru. 07 июля 2018 года".



Два корабля -- вроде немного. На самом деле все серьезнее, если разобраться в функционалах кораблей. Ракетный эсминец --- для сопровождения основного. А "основной", флагманский "Маунт Уитни" (Mount Whitney) -- корабль командный, штабной. То есть учения -- практическое военное планирование задействования всего 6-го флота (базируется в Средиземном море) против России в Черноморском регионе.



Американский флагман сравним с известным по Великой Отечественной самолетом-разведчиком "Фокке-Вульфом" Fw 189, называемого "Рамой". Ветераны войны помнят: сначала в небе появлялась "Рама", а после ее отлета в ход шли основные силы немцев на небе и на земле. Поэтому в "Маунт Уитни" следует видеть "Раму", за которой последует НАТО вкупе с неонацистским режимом Украины.



Опасность присутствия НАТО у морских границ России на Черном море вполне реальна. Как и реальна опасность для России в наращивании сил Североатлантического альянса в соседней Норвегии. За последние несколько лет королевство, со скоростью гиперзвуковой, превращается в военный плацдарм НАТО с агрессивной, антироссийской направленностью. Некогда мирная "страна троллей и фьордов" на глазах трансформируется в натовскую боеголовку.



Далеко за примером ходить не будем, проиллюстрируем происходившее в Норвегии за июнь текущего года. Это начало реализации плана НАТО "30-30-30-30" по инициативе Столтенберга по созданию ударной группировки вторжения в Россию в час "Х". Это активизация уже действующих мобильный частей стран Евросоюза под руководством Великобритании. Имеем в виду "Объединенные экспедиционные силы Великобритании" -- JEF. Это достигнутая договоренность между Эрной Сольберг и Терезой Мэй в Лондоне в июне о патрулировании британскими ВМС и ВВС морского и воздушного пространства Норвегии вблизи границы с Россией.



К изложенному добавим увеличение вдвое американских войсковых подразделений в Норвегии с размещением тяжелого вооружения. Прибавим прибытие из США на Аннейю американского персонала с оборудованием для подготовки к приходу пяти самолетов-разведчиков ВМС США "P-8 Poseidon", перевооружение норвежских вооруженных сил наступательными средствами (истребители-бомбардировщики F-35, замена устаревших танков Leopard 2A4). Это и развертывание резервистов по всей Норвегии с поставкой тяжелого вооружения и ПЗРК для Хемверна Финнмарка.



Июль месяц не изменил ничего. Не проходит и дня, чтобы норвежские СМИ, официальные источники не "радовали" читателя очередным антироссийским безумием. "Запевалой" в начале месяца выступила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде, в прошлом -- министр обороны. 2-го июля, на международной конференции в Копенгагене, воинственная фурия демонстрировала полную поддержку неонацистскому режиму Украины.



"Норвегия -- преданный друг Украины! -- взывала с надрывом в голосе Ине Серейде к украинским делегатам. -- Мы поддерживаем вас, как в политическом, так и в экономическом плане. Наш пакет поддержки за последние пять лет составляет более 100 миллионов евро. Мы поддерживаем Украину, ее избранных политиков (Порошенко и его банду)".



В июле министерство обороны Норвегии опубликовало пресс-релиз об успешном испытании новейшей ракеты JSM класса "воздух–поверхность". Ракета будет на вооружении истребителей F-35, которые уже поставляются в Норвегию из Соединенных Штатов. Особенность JSM -- в возможностях поражать наземные и надводные цели, в способности низкого полета с огибанием ландшафта и минимумом вероятности обнаружения средствами ПВО. Окончательную разработку ракеты планируется завершить уже к осени 2018 года.



"JSM обеспечит, чтобы норвежский F-35 обладал реальной боеспособностью в отношении любого типа хорошо защищенных наземных и морских целей", -- говорится в пресс-релизе. Какие цели собираются поражать норвежские ракеты, объяснять не требуется. В докладе министерства обороны Норвегии подчеркивается "тесное промышленное сотрудничество между Норвегией и Соединенными Штатами" в области обороны, направленное, разумеется, против Российской Федерации.



В начале июля министерство обороны Норвегии объявило о планировании создания к 2025-му году эффективной системы ПВО в Эвенесе. Речь о новом передвижном зенитном ракетном комплексе NASAMS II, способном уничтожать как крылатые, так и баллистические ракеты. Планируется полное включение норвежских сил ПВО в общую систему противоракетной обороны НАТО. По факту Россию берут в кольцо систем натовских ПВО с целью нейтрализации ее стратегических сил сдерживания. А это, как говорится, "уже не шутки".



Сказать, что вирус антироссийского безумия и милитаризма охватил весь норвежский политический истеблишмент было бы неверным. Крайне любопытно в этой связи интервью старшего научного сотрудника Норвежского института внешней политики Джули Вильгельмсен (Julie Wilhelmsen). Интервью под заголовком "Россия: насколько реальна угроза и как Норвегия должна относиться к ней?" опубликовано на сайте института.



Выводы Джули Вильгельмсен могут претендовать на объективные с готовностью рассмотреть происходящее не глазами НАТО, а России. Принципиальный вывод, какой делает Вильгельмсен -- опасность мирового конфликта есть результат действий "Запада, США и НАТО". "Это неприятный, но факт, -- делает вывод Джули Вильгельмсен, -- попытка свалить всю вину на Россию".



Вильгельмсен подчеркивает: действия России стали ответом на расширение НАТО, стремлении втащить в альянс Грузию и Украину с организацией там цветных революций. Что опасность в мире возникла после распада СССР и цели США создать однополярный мир. Ответственность за происходящее Вильгельмсен возлагает на США в их позиции, что "режимы, какие Соединенные Штаты определяют как не демократические, должны быть устранены".



Джули Вильгельмсен в вопросах международной безопасности -- не дилетант, а профи. Кроме прочего, с 2014 по 2015 год она являлась членом экспертной группы правительства по министерству обороны Норвегии. (Из экспертной группы Вильгельмсен вышибли за несовпадение взглядов на внешнюю политику с действующим премьером).



Однако политику в Осло сегодня делают персоны с иной политической программой. Поэтому мнение Вильгельмсен следует считать "гласом вопиющего в пустыне". Впрочем, появились серьезные "терки" между гражданским руководством министерства обороны в лице Франка Бакке-Йенсена и военными, коих представляет начальник главного оперативного командования Вооруженных сил Норвегии вице-адмирал Хокон Бруун-Ханссен. Стоит ли за конфликтом понимание военными, в какую опасную авантюру втягивает Норвегию правительство "безумной Эрны"? Время покажет.



Вывод же для России от агрессивного соседства однозначен. Безопасность внешняя и внутренняя были и остаются приоритетными в списке ее национальных интересов. Другой вывод -- верность избранного курса Лидером нации-Президентом России. Ибо это единственная стратегия, обеспечивающая величие России, благополучие и безопасность ее граждан. Иной нет и не может быть.



И в качестве послесловия: "На севере Норвегии вандалы изуродовали таблички, установленные в память о красноармейцах, погибших в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в Теммернесе. Это первый случай осквернения советского военного захоронения на территории Норвегии в практике двусторонних отношений, сообщает пресс-служба генконсульства РФ. Телеканал "Звезда". 11 июля". Как видим, семена агрессивной русофобии начинают приносить свои ядовитые плоды.



Устраханов Руслан

Мурманск Источник - ЦентрАзия

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