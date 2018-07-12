"Спортивный праздник без стереотипов": что больше всего впечатлило иностранных болельщиков на ЧМ-2018

20:37 14.07.2018 Павел Астахов, Марианна Чурсина, Наталья Корчмарек



Иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу в России больше всего впечатлили гостеприимство и доброжелательность россиян (91%), красивые девушки (87%) и ощущение безопасности (86%). Более половины гостей мундиаля оценили проведение турнира на десять баллов из десяти возможных. 88% иностранных фанатов, ранее опасавшихся ехать на ЧМ, признались, что их стереотипы о России были развеяны после первых дней пребывания в стране. Об этом RT сообщили в "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР), волонтеры которой провели опрос 5367 зарубежных гостей в 11 городах, где проводился ЧМ.



Волонтеры "Молодой гвардии Единой России" опросили 5367 иностранных болельщиков в 11 городах, где проводились матчи чемпионата мира по футболу. Как показали данные опроса, больше всего гостей мундиаля впечатлили гостеприимство и доброжелательность русских людей (91%), красивые девушки (87%) и ощущение безопасности (86%).



Респонденты также отметили новые высокотехнологичные стадионы (83%), богатое культурное наследие страны (80%), вкусную еду (79%), колорит столицы и других городов России (77%) и неожиданно теплую погоду (63%). Болельщики могли выбрать несколько вариантов ответов.



Отмечается, что в Ростове-на-Дону гостей мундиаля в большей степени порадовала вкусная еда, в Москве и Санкт-Петербурге - красота архитектуры и культурное наследие страны, в Самаре - доброжелательность волонтеров, в Волгограде - русское гостеприимство, в Нижнем Новгороде - качество спортивных объектов и городская инфраструктура, а в Казани - колорит российских городов.



Также отмечается, что большинство (73%) приехавших на чемпионат мира по футболу в России иностранных болельщиков хотели бы посетить страну снова, а около 5% намерены задержаться в России после окончания чемпионата и посмотреть еще несколько городов.



Более половины (53%) иностранных болельщиков оценили проведение ЧМ в России на десять баллов из десяти возможных.



На девять баллов проведение соревнования оценили 23% респондентов, на восемь баллов - 15%, на семь баллов - 6%. Менее семи баллов "присвоили" мундиалю около 3% опрошенных.



При этом иностранные болельщики рассказали, что столкнулись с трудностями в преодолении больших расстояний между принимающими городами чемпионата (21%), а также с языковым барьером при общении с некоторыми волонтерами и водителями такси (29%).



Теперь без стереотипов



В результате опроса также выяснилось, что до поездки в Россию у 64% гостей чемпионата было негативное представление об этой стране. Среди впервые посетивших Россию (87%) чаще всего встречались о ней такие стереотипы, как нетолерантность граждан (31%), недоброжелательные люди (28%) и плохая погода (24%).



Подавляющее большинство (88%) иностранных болельщиков, ранее опасавшихся ехать на ЧМ, признались, что их стереотипы о России были развеяны в первые же дни пребывания в стране.



Напомним, что ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года изменил отношение мировой общественности к России.



"Чемпионат изменил Россию в глазах всего мира. Все те, кто приехал сюда, раскрыли для себя потрясающую добрую страну с открытыми людьми, которые готовы поделиться богатейшей историей своей родины. Это было замечательным путешествием для миллионов болельщиков. Все увидели истинную Россию, истинный характер русских людей", - добавил глава ФИФА.



Также, согласно опросу волонтеров, средний возраст иностранного болельщика, приехавшего на ЧМ в России, - 33 года. Среднее время, проведенное иностранными болельщиками в России, - 12 дней.



Подавляющее число респондентов приехали из Аргентины, Колумбии, США, Китая, Англии, Хорватии, Франции и Бразилии.



Цепная реакция



Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и зампред Госдумы Игорь Лебедев считает, что разрушение стереотипов было одной из целей организаторов мундиаля.



"Первое - это, естественно, большой спортивный мировой праздник. А вторая главная цель, которую мы хотели достичь и которую достигли, - попытка разрушить в глазах иностранного сообщества, простых людей из западных стран те стереотипы, которые им навязали их местные СМИ по поводу России: что здесь медведи на улице, всех избивают фанаты, нет безопасности, еда невкусная, везде страшные и угрюмые люди и что чемпионат не пройдет, не подготовлен и вообще стадионов нет, - рассказал Лебедев. - Все, что было в западных СМИ накануне чемпионата, - все разрушено. Болельщики, иностранные гости, высокие в плане статуса гости, которые приезжали в нашу страну, убедились, что все это полная ложь".



По словам Лебедева, мундиаль запустит некое подобие цепной реакции. "Да, завтра Запад не скажет, что Россия - великая и дружественная страна. Но люди, приехавшие с нашего ЧМ, расскажут о нем своим друзьям, соседям, одноклубникам, одноклассникам, коллегам. Через полгода, через год все уже, смотря свой телевизор, будут понимать, что то, что рассказывают про Россию, - неправда. Это прекрасное наследие нашего чемпионата. Ну а красивые девушки… Никто и не спорил, что в России одни из самых красивых девушек. И мы только рады этому", - добавил политик.



Ранее о том, что реальная ситуация на ЧМ в России не имеет ничего общего со стереотипами, заявил в беседе с RT популярный британский блогер и ведущий YouTube-канала Спенсер Оуэн. Он рассказал, что поначалу даже боялся надевать футболку с символикой своей сборной из-за слухов о России, но практически сразу понял, что все обстоит иначе.



"Чувствую себя как дома": британский блогер о своих впечатлениях от ЧМ-2018









Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов считает, что итоги проведения мундиаля в будущем помогут решать вопросы и на международной арене.



"Наследие ЧМ - это разрушение стереотипов, увеличение дальнейших туристических потоков, въездного туризма. Все, кто побывал у нас, поделятся своими впечатлениями. И вполне возможно, что это будет способствовать тому, чтобы урегулировать международные разногласия", - подчеркнул парламентарий. Источник - RT

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531589820

Новости Казахстана

