35 казахстанцев, разыскиваемых по подозрению в коррупционных преступлениях, скрываются за рубежом

19:52 14.07.2018 Сколько казахстанцев-коррупционеров скрываются за рубежом

Принцип необратимости наказания должен выполнятся, - говорит Олжас Бектенов.



35 казахстанцев, разыскиваемых по подозрению в коррупционных преступлениях, находятся за рубежом. Об этом сообщил заместитель председателя антикорруционного ведомства Олжас Бектенов, передает корреспондент BNews.kz.



"В настоящее время Национальным бюро по противодействию коррупции разыскиваются 74 человека, 35 из них находится за рубежом. По тем уголовным делам, по которым идет расследование, ущерб огромный. Там и отмывание, и хищение, и организация преступных групп. Сейчас мы этим вопросом активно занимаемся совместно с генеральном прокуратурой, коллегами в зарубежных странах", - сообщил Олжас Бектенов в рамках открытой площадки "Новые тенденции развития" в Астане.

Он отметил, что в расследовании таких дел есть свои определенные сложности.



"В таких делах есть понятие международных правовых процедур, которые мы должны пройти прежде, чем экстрадировать человека. Цифры эти были еще больше. В 2017 году достаточно успешно поработали. 38 лиц были задержаны, которые находились в розыске, 12 находились за рубежом, четверо из них уже экстрадированы, шестеро еще ожидают экстрадиции. Принцип необратимости наказания должен выполнятся", - подытожил Бектенов. Источник - BNews.kz

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